Як польська економіка стала однією із найсильніших в ЄС

Польща стала справжнім гігантом серед 26 країн-членів ЄС: тут зафіксовані найвищі темпи економічного зростання, найсильніша валюта серед ринків, що розвиваються, і найбільші продажі облігацій серед 50 країн.
Про це пише Bloomberg.
Поки економіка рф балансує в хиткій рівновазі, а військові витрати витісняють цивільне виробництво, Польща вперше з моменту вступу до ЄС у 2004 році вийшла в лідери континенту за темпами зростання.
Економічний підйом Польщі став доказом ефективності вільного руху товарів, капіталу, послуг і робочої сили всередині єдиного ринку ЄС.

Прогнози щодо зростання ВВП

За прогнозами економістів ВВП, країни, що становить 915 мільярдів доларів, збільшиться на 3,3% у 2026 році та на 3,2% у 2027-му. Для порівняння: зростання ВВП ЄС складе 1,4% і 1,7%, а рф — 1,4% і 1,5%.
путін привітав Brexit, який перетворив Велику Британію на тінь її колишнього економічного впливу в Європі.
Однак саме Польща отримала від нього найбільшу вигоду: її ВВП зростає безперервно з 2016 року і, як очікується, продовжить зростати ще як мінімум три роки.
Подібне процвітання для країни є безпрецедентним з 1986 року. З 2017 року польська економіка зросла на 93% - це на 58 процентних пунктів більше, ніж у Великій Британії.
Крім того, у Польщі почався зворотний відтік мігрантів: загальна кількість поляків, які проживають за кордоном, скоротилася до 2023 року до 1,5 мільйона проти пікових 2,54 мільйона у 2017-му.
З 2016 року споживання домогосподарств у Польщі зросло на 125%, що більш ніж утричі перевищує аналогічний показник єврозони (40%).
Польща випередила найбільші економіки регіону: Велика Британія (30%), Німеччина (40%), Франція (34%), Італія (26%), Іспанія (45%), Швейцарія (20%) і Нідерланди (57%).
За останні 15 років країна зуміла істотно скоротити історичний розрив з іншими державами Європи, збільшивши ВВП на душу населення приблизно на 50%.
Після вторгнення рф в Україну зростання прискорилося: у 2024 році Польща піднялася з 16-го на 2-ге місце у світі за темпами збільшення ВВП.

Чому Польща стала популярною для інвесторів

Економічний ренесанс країни не залишився непоміченим інвесторами. Злотий став найсильнішою валютою серед 23 найбільш популярних валют ринків, що розвиваються: з 24 лютого 2022 року він зміцнився на 14% до долара.
Також прибутковість польських державних облігацій досягла 31%, що стало найвищим показником серед 30 європейських країн.
У той час, як Індекс Bloomberg Pan-European Aggregate Treasury знизився на 11%, а Великобританія, Німеччина і Франція втратили відповідно 22%, 11% і 12%, Польща показала прибутковість 24%. Країна випередила базовий показник, який впав на 6%.
Фондовий ринок Польщі також демонструє впевнене зростання: індекс прибутковості акцій компаній великої та середньої капіталізації у доларовому вираженні зріс на 49%, вивівши країну на шосте місце серед 46 найбільших ринків світу.
За матеріалами:
Телеканал 24
