Британія інвестує $1,5 млрд у морський сектор

Світ
Уряд Британії та промисловість планують спільно інвестувати понад 1,1 млрд фунтів стерлінгів ($1,5 млрд) у морський сектор.
Про це повідомив уряд країни.
За словами уряду, ці інвестиції сприятимуть зростанню та створенню робочих місць у прибережних громадах по всій Британії, зокрема в секторах машинобудування, зелених технологій та будівництва.
До фінансування входять 700 млн фунтів приватних інвестицій у великі британські порти та 448 млн фунтів державних інвестицій для скорочення викидів від британського судноплавства.
«Ми виділяємо майже пів мільярда фунтів на скорочення викидів вуглецю від судноплавства, що дозволить нам досягти нульового рівня викидів до 2050 року», — заявила міністерка транспорту країни Гайді Александер.
Нагадаємо, Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти російського тіньового флоту та низки фізичних і юридичних осіб, що підтримують воєнну машину рф.
За матеріалами:
Європейська правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
