Низка європейських аеропортів постраждали через кібератаку
У низці європейських аеропортів фіксують затримки рейсів через кібератаку. Зокрема, постраждали аеропорти Берліна та Брюсселя.
Про це пише Spiegel.
Берлінський аеропорт
Повідомляється, що у пʼятницю, 19 вересня, було атаковано постачальника систем для реєстрації та посадки пасажирів, який обслуговує аеропорти по всій Європі.
Наразі пасажири повинні бути готові до тривалішого часу очікування на реєстрацію та посадку, а також до затримок.
«Сам аеропорт не був ціллю кібератаки і постраждав лише опосередковано», — заявили в аеропорту.
Брюссельський аеропорт
Про аналогічні проблеми повідомили і в Брюссельському аеропорті, де наразі здійснюють лише ручну реєстрацію та посадку пасажирів.
Можливі суттєві затримки та скасування рейсів.
У Лондонському аеропорті Гітроу також попередили про затримки, однак пояснили їх технічними несправностями, не пов’язуючи з кібератакою.
