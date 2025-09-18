0 800 307 555
В Естонії продаватимуть автомобілі, залишені біля кордону з росією

25
В Естонії попередили, що почнуть продавати автомобілі, залишені поблизу кордону з російською федерацією.
Про це повідомляє ERR.
Департамент транспорту Естонії з жовтня почне евакуйовувати автомобілі, які стоять на паркуванні поблизу КПП «Койдула» довше за дозволені 72 години.
Якщо власники впродовж кількох місяців так і не заберуть авто, машини будуть продані.
Для цього естонське відомство уклало договір з фірмою Svenai OÜ, яка вивозитиме транспортні засоби на стоянку, що охороняється, у Виру, розташовану за 44 кілометри від кордону.
Право евакуювати такі автомобілі закріплено у законі про дорожній рух, зміни до якого набули чинності 1 січня 2025 року.
Ще навесні чиновники почали виявляти та попереджати власників довгостроково залишених машин. За даними відомства, кількість автомобілів на стоянці вже скоротилася: з 52 на початку серпня до 39 до кінця місяця.
Вартість евакуації становитиме 152 євро, а зберігання машини на платній стоянці — від 21 євро за перший день і до 85 євро на місяць.
У сумі витрати власника автомобіля за місяць можуть сягнути 237 євро.
За матеріалами:
Укрінформ
