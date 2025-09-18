Австралія знизила ціну на російську нафту та запровадила нові санкції проти «тіньового флоту» рф Сьогодні 21:33 — Світ

Австралія знизила ціну на російську нафту та запровадила нові санкції проти «тіньового флоту» рф

Уряд Австралії знизив граничну ціну на російську нафту та запровадив санкції проти ще 95 суден російського «тіньового флоту».

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Австралії.

У МЗС зазначають, що зниження граничної ціни на нафту з 60 доларів за барель до 47,6 долара призведе до зниження ринкової вартості російської сирої нафти та допоможе позбавити російську воєнну економіку доходів від нафти.

Австралія вжила цих заходів разом з міжнародними партнерами, включаючи Європейський Союз, Велику Британію, Канаду, Нову Зеландію та Японію. Австралія зберігає повну заборону на імпорт з росії нафти та нафтоперероблених продуктів.

Австралія також запровадить цільові санкції проти ще 95 російських суден «тіньового флоту». Так уряд запровадив санкції вже проти понад 150 суден «тіньового флоту» з червня 2025 року.

У міністерстві додають, що Австралія запровадила понад 1600 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Ці дії підтримують Україну в захисті її суверенітету та територіальної цілісності.

«Австралія знову закликає росію негайно припинити цю війну та вивести війська з території України. Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України», — наголосили у МЗС.

