Австралія запровадила нові санкції проти громадян та компаній рф — Finance.ua
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Австралія запровадила нові санкції проти громадян та компаній рф

Казна та Політика
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Австралія запровадила нові санкції проти громадян та компаній рф
Австралія запровадила нові санкції проти громадян та компаній рф
Австралія запровадила нові санкції проти громадян та компаній росії. У списку 37 осіб та 7 організацій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Австралії.
«Міністр закордонних справ законодавчим актом визначив осіб та організації для цільових фінансових санкцій, щодо яких поширюється заборона на поїздки відповідно до Правил автономних санкцій 2011 року», —
сказано в повідомленні

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За матеріалами:
Finance.ua
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