Австралія запровадила нові санкції проти громадян та компаній рф — Finance.ua

Австралія запровадила нові санкції проти громадян та компаній рф Сьогодні 10:12 — Казна та Політика

Австралія запровадила нові санкції проти громадян та компаній рф

Австралія запровадила нові санкції проти громадян та компаній росії. У списку 37 осіб та 7 організацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Австралії.

«Міністр закордонних справ законодавчим актом визначив осіб та організації для цільових фінансових санкцій, щодо яких поширюється заборона на поїздки відповідно до Правил автономних санкцій 2011 року», — сказано в повідомленні

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підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро. Кошти Уряду Австралії будуть розподілятись на ключові нагальні потреби українського енергосектору. Ранінше Австралія внесла до Фондудодаткові 6 млн євро. Кошти Уряду Австралії будуть розподілятись на ключові нагальні потреби українського енергосектору.

Нагадаємо, Австралія анонсувала додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України наприкінці 2024 року. Отже, загальний внесок Австралії до Фонду склав близько 18 млн євро.

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