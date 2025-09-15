Китай пригрозив відповіддю на можливі мита НАТО через купівлю нафти рф Сьогодні 21:28 — Світ

Китай пригрозив відповіддю на можливі мита НАТО через купівлю нафти рф

Пекін пригрозив запровадити рішучі заходи у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США спробують запровадити мита через закупівлю Китаєм російської нафти.

Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

За його словами, економічна, торгівельна та енергетична співпраця Китаю з країнами, зокрема росією, є законною, а дії США є «типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом» і серйозно підривають правила міжнародної торгівлі та загрожують безпеці й стабільності світової промисловості та ланцюгів постачання.

Лінь Цзянь зазначив, що Китай рішуче виступає проти зловживання незаконними односторонніми санкціями проти Китаю.

«Якщо законні права та інтереси Китаю будуть порушені, Китай рішуче контратакуватиме та твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку», — сказав він.

Речник МЗС наголосив, що позиція Китаю щодо «української кризи» є послідовною та чіткою — діалог і переговори — «єдиний життєздатний вихід» із неї. Він зазначив, що КНР дотримується об’єктивної та неупередженої позиції, наполягаючи на сприянні миру та діалогу.

Читайте також Китай почав скуповувати нафту рф на тлі тиску мит США на Індію

Нагадаємо, 7 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження тарифів не лише проти Індії, а й проти інших країн, які купують російську нафту, серед яких — Китай.

8 серпня Китай заявив, що імпорт російської нафти є «виправданим», та відхилив погрози США щодо введення нових мит для держав, які імпортують нафту рф.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.