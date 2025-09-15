0 800 307 555
ТОП-10 найбезпечніших країн Європи: думка соло-мандрівника (інфографіка)

Світ
19
Мандрівник з Нідерландів Люк Патрік Хоогмуд повідомив, що Східна і Центральна Європа в середньому є значно безпечнішою для соло-туристів, ніж Західна.
Про це пише DailyMail.
Нещодавно у своєму Instagram він поділився думками, яку ж країну континенту він особисто вважає найбезпечнішою на підставі власного туристичного досвіду.
У списку переважають країни Центральної та Східної Європи. Мандрівник не вважає це випадковістю.
«Східна Європа набагато безпечніша порівняно із Західною. Особливо великі міста Західної та Північної Європи не такі безпечні, як можна було б очікувати», — зауважив він.
За досвідом нідерландця, східноєвропейські міста зазвичай «неймовірно безпечні, чисті та добрі до мандрівників». І серед усіх країн регіону на перше місце він ставить Польщу. Однак Люк вважає досить безпечними також Данію та Португалію.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
