У США знизилося безробіття серед ІТ-фахівців, але робочі місця скорочуються Сьогодні 22:19 — Світ

У США знизилося безробіття серед ІТ-фахівців, але робочі місця скорочуються

У серпні рівень безробіття серед ІТ-фахівців у США знизився до 4,5% порівняно з 5,5% у липні. За даними консалтингової компанії Janco Associates, кількість безробітних у галузі скоротилася до 118 тисяч проти 140 тисяч місяцем раніше. Попри це, ринок технологічних вакансій загалом продовжує зменшуватися.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Чому попит на ІТ-фахівців зменшується

За офіційною статистикою Міністерства праці США, протягом серпня в економіці створили лише 22 тисячі нових робочих місць, що відображає погіршення ситуації на ринку праці. Загальний рівень безробіття в країні зріс до 4,3%.

Керівник Janco Віктор Янулайтіс зазначив, що попит на ІТ-спеціалістів із загальними технічними навичками знижується, тоді як інтерес до експертів у сфері штучного інтелекту зберігається на високому рівні.

За його словами, на скорочення впливають автоматизація та розвиток штучного інтелекту в телекомунікаціях і мережевій інфраструктурі.

Додатково ситуацію ускладнює аутсорсинг функцій, пов’язаних із нарахуванням заробітної плати та кредиторською заборгованістю.

Читайте також Українські ІТ-спеціалісти в Польщі розповіли про плани щодо повернення в Україну

Малий та середній бізнес також зменшує наймання технічних фахівців, що особливо відчутно позначається на ринку.

«Ці компанії зазвичай стимулюють наймання у широкому спектрі ІТ-професій, але зараз цей процес значно сповільнився», — підкреслив Янулайтіс.

Аналітика CompTIA на основі даних компанії Lightcast показує, що у серпні на ринку було 446 763 активні вакансії у сфері технологій — на 2,6% менше, ніж у липні.

Водночас кількість оголошень про роботу в напрямку штучного інтелекту зросла на 94% порівняно з серпнем минулого року.

Експерти відзначають, що це свідчить про необхідність для ІТ-фахівців опановувати навички роботи з технологіями штучного інтелекту, аби залишатися конкурентними як у межах своїх компаній, так і на ширшому ринку праці.

«Компанії прагнуть скоротити витрати та підвищити продуктивність за допомогою автоматизації й штучного інтелекту. Це створює тиск на роботодавців, щоб вони активніше впроваджували такі технології», — пояснив технічний директор TEKsystems Рам Паланіаппан.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.