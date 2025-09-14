0 800 307 555
У США знизилося безробіття серед ІТ-фахівців, але робочі місця скорочуються

Світ
26
У США знизилося безробіття серед ІТ-фахівців, але робочі місця скорочуються
У США знизилося безробіття серед ІТ-фахівців, але робочі місця скорочуються
У серпні рівень безробіття серед ІТ-фахівців у США знизився до 4,5% порівняно з 5,5% у липні. За даними консалтингової компанії Janco Associates, кількість безробітних у галузі скоротилася до 118 тисяч проти 140 тисяч місяцем раніше. Попри це, ринок технологічних вакансій загалом продовжує зменшуватися.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Чому попит на ІТ-фахівців зменшується

За офіційною статистикою Міністерства праці США, протягом серпня в економіці створили лише 22 тисячі нових робочих місць, що відображає погіршення ситуації на ринку праці. Загальний рівень безробіття в країні зріс до 4,3%.
Керівник Janco Віктор Янулайтіс зазначив, що попит на ІТ-спеціалістів із загальними технічними навичками знижується, тоді як інтерес до експертів у сфері штучного інтелекту зберігається на високому рівні.

За його словами, на скорочення впливають автоматизація та розвиток штучного інтелекту в телекомунікаціях і мережевій інфраструктурі.
Додатково ситуацію ускладнює аутсорсинг функцій, пов’язаних із нарахуванням заробітної плати та кредиторською заборгованістю.
Малий та середній бізнес також зменшує наймання технічних фахівців, що особливо відчутно позначається на ринку.
«Ці компанії зазвичай стимулюють наймання у широкому спектрі ІТ-професій, але зараз цей процес значно сповільнився», — підкреслив Янулайтіс.
Аналітика CompTIA на основі даних компанії Lightcast показує, що у серпні на ринку було 446 763 активні вакансії у сфері технологій — на 2,6% менше, ніж у липні.
Водночас кількість оголошень про роботу в напрямку штучного інтелекту зросла на 94% порівняно з серпнем минулого року.
Експерти відзначають, що це свідчить про необхідність для ІТ-фахівців опановувати навички роботи з технологіями штучного інтелекту, аби залишатися конкурентними як у межах своїх компаній, так і на ширшому ринку праці.
«Компанії прагнуть скоротити витрати та підвищити продуктивність за допомогою автоматизації й штучного інтелекту. Це створює тиск на роботодавців, щоб вони активніше впроваджували такі технології», — пояснив технічний директор TEKsystems Рам Паланіаппан.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
