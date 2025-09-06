0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Український ІТ-експорт зріс до $555 мільйонів

Казна та Політика
21
Український ІТ-експорт зріс до $555 мільйонів
Український ІТ-експорт зріс до $555 мільйонів
У липні обсяг ІТ-експорту з України склав $555 мільйонів, що на $29 млн (або 5,5%) більше, ніж у червні ($526 млн).
Про це стало відомо зі звіту НБУ.
Торік у липні показник українського ІТ-експорту також був менше — $545 млн.
Загалом за сім місяців 2025 року сума IT-експорту сягає $3853 млн, проти $3846 млн — що були 2024 року.
Український ІТ-експорт зріс до $555 мільйонів
Для порівняння: у 2023 році липневий показник був $559 млн, а в 2022 році — $542 млн. Сьомий місяць 2021 року приніс $574 млн.
У січні цього року обсяг експорту IT-послуг знизився до рівня нижче $500 млн. Це перший такий випадок після стабільного перевищення цієї позначки протягом усього 2024 року.

Довідка Finance.ua:

  • за рік середній розмір щомісячних донатів айтівців зменшився з $188 до $155. Знизилися й відносні показники: тепер в середньому вони витрачають на донати 5% доходу (торік було 7%);
  • майже половина українських IT-фахівців (48%) замислюються над переїздом за кордон, і стільки ж не планують залишати країну. На рішення щодо переїзду впливають вік, стать та регіон проживання, тоді як рівень доходу суттєвої ролі не відіграє.
За матеріалами:
Dou
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems