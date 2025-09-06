Український ІТ-експорт зріс до $555 мільйонів
У липні обсяг ІТ-експорту з України склав $555 мільйонів, що на $29 млн (або 5,5%) більше, ніж у червні ($526 млн).
Про це стало відомо зі звіту НБУ.
Торік у липні показник українського ІТ-експорту також був менше — $545 млн.
Загалом за сім місяців 2025 року сума IT-експорту сягає $3853 млн, проти $3846 млн — що були 2024 року.
Для порівняння: у 2023 році липневий показник був $559 млн, а в 2022 році — $542 млн. Сьомий місяць 2021 року приніс $574 млн.
У січні цього року обсяг експорту IT-послуг знизився до рівня нижче $500 млн. Це перший такий випадок після стабільного перевищення цієї позначки протягом усього 2024 року.
Довідка Finance.ua:
- за рік середній розмір щомісячних донатів айтівців зменшився з $188 до $155. Знизилися й відносні показники: тепер в середньому вони витрачають на донати 5% доходу (торік було 7%);
- майже половина українських IT-фахівців (48%) замислюються над переїздом за кордон, і стільки ж не планують залишати країну. На рішення щодо переїзду впливають вік, стать та регіон проживання, тоді як рівень доходу суттєвої ролі не відіграє.
