Від сьогодні в Україні починають діяти експортні мита на сою та ріпак

Казна та Політика
23
Законодавчі зміни щодо вивізного (експортного) мита на соєві боби та насіння ріпаку або кользи набирають чинності з 4 вересня 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.
2 вересня 2025 року підписано закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» (№ 4536-ІХ від 16 липня 2025 року), який вносить зміни до закону «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур».
Зокрема, запроваджується справляння вивізного (експортного) мита на соєві боби, подрібнені або неподрібнені (товарна позиція 1201 згідно з УКТЗЕД) та насіння ріпаку або кользи, подрібнене або неподрібнене (товарна позиція 1205 згідно з УКТЗЕД) у розмірі 10% від митної вартості товарів.
З 1 січня 2030 року ставка вивізного (експортного) мита на зазначені олійні культури щороку зменшуватиметься на 1% до значення 5%.
«Сільськогосподарські товаровиробники, які експортують власно вирощену сільськогосподарську продукцію, що класифікується за кодами 1201 та 1205 згідно з УКТ ЗЕД, а також сільськогосподарські кооперативи, які експортують таку сільськогосподарську продукцію, вирощену членами такого кооперативу, звільняються від сплати вивізного (експортного) мита», — уточнили у відомстві.
І додали, що термін «сільськогосподарський товаровиробник» вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.
«До уваги декларантів, закон не передбачає застосування пільг зі сплати вивізного мита на умовах міжнародних угод про вільну торгівлю, укладених Україною з окремими країнами», — підсумували у відомстві.
За матеріалами:
Finance.ua
