За рахунок чого поповнюється бюджет України: податки та допомога партнерів (інфографіка)

За оперативними даними Державної казначейської служби, за серпень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 242,9 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба Мінфіну.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок таких податків:

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у серпні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 44,0 млрд грн, в рамках реалізації Угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

В цілому, за підсумками серпня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 314,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-серпень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,71 трлн гривень.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

В цілому, за підсумками січня-серпня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,41 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 3,23 трлн грн, у тому числі загального фонду — 2,5 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-серпні 2025 року склали 423,5 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн надійшло у серпні.

За оперативними даними фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-серпень 2025 року становили 1,24 трлн грн, або 106,1% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 345,5 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 78,0 млрд грн (1,24 млрд дол. США та 557,7 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 152,5 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 889,8 млрд грн (або біля $21,4 млрд), у тому числі за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM — 555,9 млрд грн (або близько 13,3 млрд дол. США), зокрема:

413,2 млрд грн (9,0 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках Виняткової макрофінансової допомоги (в рамках механізму ULCM);

142,7 млрд грн (2,5 млрд СПЗ) надходження коштів позики від Уряду Канади (в рамках механізму ULCM);

284,95 млрд грн (6,14 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

37,97 млрд грн (674,0 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;

7,95 млрд грн (190,8 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE);

2,1 млрд грн (50,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE);

0,96 млрд грн (23,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

0,008 млрд грн (0,21 млн дол. США) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-серпень 2025 року склали 404,0 млрд грн (94,8% плану), платежі з обслуговування — 233,3 млрд грн (82,3% плану).

