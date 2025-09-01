Податкова знову перевиконала план: скільки грошей надійшло до держбюджету — Finance.ua

Податкова знову перевиконала план: скільки грошей надійшло до держбюджету
Державна податкова служба перевиконала план надходжень за 8 місяців на майже 71 млрд грн. Виконання плану надходжень за 8 місяців цього року становить 108,9%, а в серпні — 100,1%.
Про це повідомила пресслужба податкової.
«Разом з кожним платником податків долаємо серйозні виклики. За січень — серпень до загального фонду державного бюджету надійшло 868,3 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це майже +173 млрд грн (+24,9%)», — повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Показники серпня
Чиновниця нагадала, що змінами до державного бюджету були збільшені планові показники. Попри це ДПС у серпні виконала і це складне завдання. До бюджету надійшло 131,8 млрд грн.
У порівнянні з серпнем 2024 року — +29,8 млрд грн (+29,3% до факту).
- податок на доходи фізосіб — надійшло 30,7 млрд грн;
- податок на прибуток підприємств — 51,1 млрд грн;
- ПДВ — 38,0 млрд грн;
- відшкодування ПДВ — 14,6 млрд грн;
- акцизний податок — 15,6 млрд грн;
- рента — 6,1 млрд грн;
- інші надходження — 5 млрд грн.
«Дякую кожному платнику податків — саме ви щодня робите свій внесок у стійкість України», — зазначила в. о. Голови ДПС.
Нагадаємо, у Міністерстві фінансів України зазначають, що планів щодо підвищення податків цього року уряд не має.
