Податкова розповіла, скільки постраждалих від війни тимчасово не сплачують податки — Finance.ua

Податкова розповіла, скільки постраждалих від війни тимчасово не сплачують податки
Податкова розповіла, скільки постраждалих від війни тимчасово не сплачують податки

Казна та Політика
23
З 2022 року вже 7214 платників податків, які постраждали від бойових дій, отримали тимчасове звільнення від податкових зобов’язань. У 2024 році таке звільнення надали 2913 платникам.
Про це повідомляє Податкова служба.
Найбільше таких випадків зафіксовано у Києві — 1645, зокрема серед підприємств, що переїхали з прифронтових територій. Серед областей лідирують: Миколаївська (826), Запорізька (516) та Харківська (271).
Натомість у Донецькій (189), Луганській (69) та Херсонській (9) областях кількість звільнень значно менша. Це пояснюється тим, що підприємства на цих територіях часто не мають доступу до документів або не можуть подати заяви через активні бойові дії чи окупацію.
Такі платники зможуть скористатися правом на звільнення після:
  • завершення бойових дій чи деокупації;
  • отримання доступу до первинних документів;
  • збору необхідних документів.

Хто має право на звільнення від податкових обов’язків

Право на звільнення мають як юридичні, так і фізичні особи, якщо вони не можуть виконувати податкові обов’язки через наслідки війни. Це може бути:
  • руйнування чи пошкодження виробничих потужностей;
  • знищення обладнання;
  • розташування на території бойових дій чи окупації;
  • втрата доступу до офісів чи складів;
  • втрата майна чи активів.
Для таких платників передбачено перенесення строків подання звітності та сплати податків до завершення воєнного стану або відновлення можливості їх виконання.

Тимчасове звільнення передбачає:

  • перенесення термінів:
— подання звітності з визначених податків, зборів, обов’язкових платежів;
— сплати визначених податків, зборів та обов’язкових платежів;
  • звільнення від штрафних санкцій за:
— несвоєчасну реєстрацію податкових або акцизних накладних;
— порушення порядку застосування РРО/ПРРО.

Що необхідно зробити:

Платник податків має подати до контролюючого органу заяву довільної форми з документами на підтвердження.
Це можуть бути:
  • акти фіксації пожеж, руйнувань, складені уповноваженими працівниками ДСНС;
  • дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, про право власності на майно;
  • витяги з ЄРДР про реєстрацію кримінальних правопорушень;
  • банківські виписки про відсутність коштів як інших джерел доходу підприємства;
  • інші документи з підтвердженням фактів перешкод або неможливості.
Подати їх можна за місцем податкової реєстрації або до будь-якого сервісного центру ДПС особисто, поштою (з повідомленням про вручення) або через Електронний кабінет.
Податкова розглядає заяву до 20 днів. Якщо документів бракує, то дається ще 10 днів для їх подання, після чого рішення приймається протягом 20 днів.
У разі позитивного рішення платник може виконати свої податкові зобов’язання протягом 6 місяців після завершення воєнного стану або після відновлення можливості їх виконання.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Податки
