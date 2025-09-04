Нові штрафи до 51 тис. грн: за що доведеться заплатити Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Нові штрафи до 51 тис. грн: за що доведеться заплатити

Як повідомляє постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін ухвалив проект закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Зокрема, йдеться про запровадження нових штрафів для громадян.

Уряд підтримав нову законодавчу ініціативу під час засідання в середу, 3 вересня.

Йдеться про законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові об’єкти».

Він пропонує доповнити КУпАП новою статтею 186−9.

Передбачене встановлення відповідальності громадян:

за самовільне проникнення на військові об’єкти;

за вчинення такого правопорушення повторно впродовж року відповідно;

за вчинення таких дій в умовах особливого періоду.

Штрафи

Передбачається встановити адміністративну відповідальність за самовільне проникнення на військові об’єкти — шляхом встановлення штрафів (з відповідною конфіскацією знаряддя здійснення правопорушення).

Мельничук уточнив, що штрафи за такі правопорушення можуть становити:

від 500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це — від 8 500 до 51 000 гривень).

Повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені у статті 186−9 КУпАП, пропонується наділити органи Національної поліції.

Тим часом повноваженнями розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені вищезазначеною статтею, пропонується наділити суддів районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

