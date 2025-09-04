Україна наростила валютні резерви до 46 млрд доларів Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

Україна наростила валютні резерви до 46 млрд доларів

Станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46 млрд, що на 7% більше, ніж у серпні.

Про це повідомляє Національний банк України.

Зростання резервів відбулося завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів та зменшенню чистого продажу валюти Національним банком на внутрішньому ринку.

Динаміку резервів визначала низка чинників

1. Надходження та виплати за державним боргом.

На валютні рахунки уряду в серпні надійшло $6,16 млрд, у тому числі:

$4,7 млрд — від ЄС в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$1,06 млрд — через рахунки Світового банку;

$394,6 млн — від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $619,8 млн, у тому числі:

$301,6 млн — обслуговування та погашення ОВДП;

$257,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$15,8 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

$44,5 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $426,9 млн.

2. Операції на валютному ринку.

Національний банк продав на валютному ринку $2,76 млрд та викупив до резервів $0,6 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в серпні становив $2,7 млрд, скоротившись на 22% порівняно з липнем 2025 року.

3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $576,5 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5 місяців майбутнього імпорту.

