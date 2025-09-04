Мінекономіки та бізнес запускають новий формат дерегуляції Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Мінекономіки та бізнес запускають новий формат дерегуляції

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства провело зустрічі з бізнесом. Обговорювали кроки з дерегуляції та новий формат взаємодії держави й бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Ми послідовно зменшуємо адміністративний тиск і створюємо зрозумілі правила для бізнесу. Нова архітектура співпраці робить діалог системним і результативним», — зауважив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Метою нового підходу є створення «єдиного вікна» для збору, аналізу й вирішення проблем бізнесу у всіх сферах економіки. Таке «вікно» формує Мінекономіки, яке відповідає за політику розвитку підприємництва.

Заступник міністра з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Олександр Циборт представив інструменти, які забезпечать роботу нової системи:

Пульс — єдина точка входу для сигналів від бізнесу;

Дашборд бізнес-клімату — агрегує всі проблеми та відображає їхній статус вирішення;

регулярні data-driven звіти для керівництва держави;

цифрові сервіси єДозвіл, єДекларація та майбутній Регуляторний портал, що дають швидкість, прозорість і передбачуваність для бізнесу.

«Через Пульс ми створюємо єдину точку входу для сигналів від бізнесу. Проблеми не губляться — вони агрегуються в дашборді й стають завданням для держави. Це перехід від хаотичних скарг до прозорої, цифрової системи вирішення питань», — пояснив заступник міністра Олександр Циборт.

«Пульс» дозволяє: Нагадаємо, українські підприємці можуть напряму повідомляти про перешкоди у своїй діяльності через віджет «Пульс» на сайті Міністерства економіки, а також на порталі електронних сервісів міністерства.

залишати звернення про бар’єри в роботі бізнесу;

аналізувати проблеми за регіонами та секторами економіки;

забезпечувати швидке реагування влади та підготовку рішень.

