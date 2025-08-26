«Пульс»: бізнес отримав прямий канал комунікації з урядом — Finance.ua

«Пульс»: бізнес отримав прямий канал комунікації з урядом Сьогодні 16:04 — Казна та Політика

«Пульс»: бізнес отримав прямий канал комунікації з урядом

Українські підприємці зможуть напряму повідомляти про перешкоди у своїй діяльності через віджет «Пульс» на сайті Міністерства економіки, а також на порталі електронних сервісів міністерства.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«„Пульс“ — цифровий інструмент зворотного зв’язку між бізнесом і державою», — сказано в повідомленні.

«Пульс» дозволяє:

залишати звернення про бар’єри в роботі бізнесу;

аналізувати проблеми за регіонами та секторами економіки;

забезпечувати швидке реагування влади та підготовку рішень.

Як працює система

Раніше «Пульс» функціонував як віджет у кабінеті платника податків на порталі ДПС.

У шести регіонах України він використовується як CRM-система для обробки звернень: фіксує проблеми, передає їх до відповідальних органів і формує аналітику для ухвалення рішень.

Тепер доступ до сервісу став ширшим — інструмент інтегровано на сайт Мінекономіки.

Як скористатися «Пульсом»

Зайти на сайт www.me.gov.ua. Натиснути на іконку віджета «Пульс» з правого боку екрана.

Поставити оцінку та залишити коментар: вказати бар’єри, бачення змін чи пропозиції щодо рішень.

Міністерство закликає бізнес активно долучатися до використання інструменту. Коментарі підприємців допоможуть державі оперативно бачити системні проблеми та формувати більш зважені рішення для розвитку економіки.

Нагадаємо, за даними YouControl, у 2024 році тисяча найбільших українських компаній отримали 8,2 трильйона гривень чистого доходу. Це на 15% більше, ніж у попередньому періоді. Найчисельнішими секторами великого бізнесу є:

харчова промисловість (140 компаній);

сільське господарство (113);

електроенергетика (109);

нафтогазовий сектор (101).

Малі та середні підприємства в Україні зосередились на збереженні ресурсів і скороченні витрат: якщо у перший рік повномасштабної війни повною мірою працювало лише 57% бізнесу, то зараз цей показник зріс до 90%.

Уряд готується запровадити мораторій на перевірки бізнесу строком на п’ять років. Мета ініціативи — зняти тиск із підприємців. Обмеження поширюватимуться на органи ринкового нагляду та правоохоронців. Водночас винятком стануть підприємства, що працюють із підакцизною продукцією, адже в цій сфері є проблеми.

