Уряд обіцяє мораторій на перевірки бізнесу на 5 років — Finance.ua

Уряд обіцяє мораторій на перевірки бізнесу на 5 років

Новий український уряд готується запровадити мораторій на перевірки бізнесу строком на п’ять років.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв під час презентації плану дій нового уряду, передає hromadske.

За словами міністра, мета ініціативи — зняти тиск із підприємців.

Обмеження поширюватимуться на органи ринкового нагляду та правоохоронців. Водночас винятком стануть підприємства, що працюють із підакцизною продукцією, адже в цій сфері є проблеми.

Соболєв пояснив, що йдеться про комплексний механізм, у реалізації якого задіяно багато органів. Зокрема, уряд співпрацює з Офісом генерального прокурора та Бюро економічної безпеки, щоб визначити, які напрямки вони можуть контролювати.

«Є речі, які також буде опрацювати з БЕБ для того, щоб розуміти, як вони це роблять. Окремо говоримо щодо ринкового нагляду. Загалом, ринковий нагляд переводимо на ризикоорієнтований підхід для того, щоб тільки до ризикованих компаній, які не сплачують податки — їх видно дуже часто, — будуть перевірки», — зазначив міністр.

Для решти — «білого бізнесу» — діє мораторій. Соболєв додав, що це дуже практичний інструмент, який потрібно буде постійно відстежувати й актуалізовувати.

Нагадаємо, у кінці червня Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про тривалий мораторій на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску. Він наголосив, що держава має наповнювати бюджет не через тиск, а через розвиток економіки.

У липні на першому засіданні оновленої Ради національної безпеки і оборони України ухвалили рішення про тимчасове обмеження перевірок бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що відтепер контроль буде точковим — лише там, де є обґрунтовані ризики порушень.

Пізніше Свириденко повідомила , що з 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком. Вона очікує , що мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу «буде працювати бездоганно».

