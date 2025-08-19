Уряд обіцяє мораторій на перевірки бізнесу на 5 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд обіцяє мораторій на перевірки бізнесу на 5 років

Казна та Політика
39
Уряд обіцяє мораторій на перевірки бізнесу на 5 років
Уряд обіцяє мораторій на перевірки бізнесу на 5 років
Новий український уряд готується запровадити мораторій на перевірки бізнесу строком на п’ять років.
Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв під час презентації плану дій нового уряду, передає hromadske.
За словами міністра, мета ініціативи — зняти тиск із підприємців.
Обмеження поширюватимуться на органи ринкового нагляду та правоохоронців. Водночас винятком стануть підприємства, що працюють із підакцизною продукцією, адже в цій сфері є проблеми.
Читайте також
Соболєв пояснив, що йдеться про комплексний механізм, у реалізації якого задіяно багато органів. Зокрема, уряд співпрацює з Офісом генерального прокурора та Бюро економічної безпеки, щоб визначити, які напрямки вони можуть контролювати.
«Є речі, які також буде опрацювати з БЕБ для того, щоб розуміти, як вони це роблять. Окремо говоримо щодо ринкового нагляду. Загалом, ринковий нагляд переводимо на ризикоорієнтований підхід для того, щоб тільки до ризикованих компаній, які не сплачують податки — їх видно дуже часто, — будуть перевірки», — зазначив міністр.
Для решти — «білого бізнесу» — діє мораторій. Соболєв додав, що це дуже практичний інструмент, який потрібно буде постійно відстежувати й актуалізовувати.
Читайте також
Нагадаємо, у кінці червня Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про тривалий мораторій на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску. Він наголосив, що держава має наповнювати бюджет не через тиск, а через розвиток економіки.
У липні на першому засіданні оновленої Ради національної безпеки і оборони України ухвалили рішення про тимчасове обмеження перевірок бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що відтепер контроль буде точковим — лише там, де є обґрунтовані ризики порушень.
Пізніше Свириденко повідомила, що з 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком. Вона очікує, що мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу «буде працювати бездоганно».
За матеріалами:
hromadske
КабмінБізнесПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems