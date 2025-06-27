Зеленський доручив запровадити довготривалий мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронців — Finance.ua

Зеленський доручив запровадити довготривалий мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронців Сьогодні 18:10

Зеленський доручив запровадити довготривалий мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронців

Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про тривалий мораторій на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску.

Про це він заявив під час форуму «Влада та бізнес: від діалогу до партнерства», передає РБК-Україна.

«Я вже доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, так щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску, недобросовісних людей на різних посадах», — сказав президент.

Читайте також Мінцифри працює над створенням системи моніторингу тиску на бізнес

Він наголосив, що держава має наповнювати бюджет не через тиск, а через розвиток економіки.

Президент також анонсував розширення державних програм підтримки українського бізнесу та виробництва.

Читайте також У ВР зареєстрували законопроект щодо захисту платників податків від тиску кримінального переслідування

Голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник підтримав ініціативу, але додав, що мораторію недостатньо. На його думку, необхідно провести аудит кримінальних проваджень проти бізнесу та внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу.

Нагадаємо, мораторій на перевірки бізнесу вже діє з березня 2022 року. Його запровадили рішенням Кабміну на час дії воєнного стану. Він стосується податкових та інших державних перевірок. Однак останнім часом представники бізнесу все частіше скаржилися на тиск, зокрема з боку правоохоронних органів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.