Зеленський доручив запровадити довготривалий мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронців — Finance.ua
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Зеленський доручив запровадити довготривалий мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронців

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Зеленський доручив запровадити довготривалий мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронців
Зеленський доручив запровадити довготривалий мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронців
Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про тривалий мораторій на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску.
Про це він заявив під час форуму «Влада та бізнес: від діалогу до партнерства», передає РБК-Україна.
«Я вже доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, так щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску, недобросовісних людей на різних посадах», — сказав президент.
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Він наголосив, що держава має наповнювати бюджет не через тиск, а через розвиток економіки.
Президент також анонсував розширення державних програм підтримки українського бізнесу та виробництва.
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Голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник підтримав ініціативу, але додав, що мораторію недостатньо. На його думку, необхідно провести аудит кримінальних проваджень проти бізнесу та внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу.
Нагадаємо, мораторій на перевірки бізнесу вже діє з березня 2022 року. Його запровадили рішенням Кабміну на час дії воєнного стану. Він стосується податкових та інших державних перевірок. Однак останнім часом представники бізнесу все частіше скаржилися на тиск, зокрема з боку правоохоронних органів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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