Мінцифри працює над створенням системи моніторингу тиску на бізнес — Finance.ua

Мінцифри працює над створенням системи моніторингу тиску на бізнес Вчора 16:30 — Казна та Політика

Мінцифри працює над створенням системи моніторингу тиску на бізнес

Міністерство цифрової трансформації працює над механізмом, який дасть змогу в режимі реального часу моніторити, скільки справ відкривається щодо підприємців, скільки проводиться обшуків, та отримувати іншу інформацію.

Про це повідомив віцепрем'єр, очільник Мінцифри Михайло Федоров в ефірі ютуб-проєкту Forbes «Business Breakfast з Володимиром Федоріним».

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За словами Федорова, наразі є рішення РНБО і розпочалася робота з Радою над певними рішеннями, які дозволять у режимі реального часу моніторити, скільки справ відкривається щодо підприємців, скільки обшуків, скільки запитів відправляється щодо певної інформації тощо.

«Окремо буде інформаційна система, де можна буде поскаржитися і оцінити дії правоохоронних або контролюючих органів», — сказав він.

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На думку віцепремʼєра, це дасть змогу в режимі реального часу зрозуміти, що відбувається в країні.

«Потрібно, щоб policy-makers, які знаходяться в Києві, володіли обʼєктивною інформацією щодо того, що відбувається, і стали на захист кожного підприємця в країні, а не когось конкретно і тільки відомих», — пояснив Федоров.

Тож наразі у Мінцифри стоїть завдання допомогти з технічного погляду реалізувати ці два проєкти — щодо моніторингу по кожній справі та фідбеку від підприємців.

Довідка Finance.ua:

19 грудня на підсумковій пресконференції Зеленський пообіцяв розібратися, чому в парламенті не проголосований законопроєкт про єдиний орган для перевірок бізнесу, який він ініціював на зустрічі з підприємцями у червні цього року;

Зеленський анонсував створення Ради з підтримки підприємництва, до якої увійдуть представники бізнесу;

уряд працює над кількома ініціативами, які стосуються розв’язання проблеми необґрунтованих обшуків у підприємців, виїмки документів та арештів майна.



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