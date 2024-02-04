Стало відомо, скільки коштів задекларував бізнес у грудні — Finance.ua

Стало відомо, скільки коштів задекларував бізнес у грудні Сьогодні 03:17 — Казна та Політика

У грудні 2023 року за результатами фінансово-господарської діяльності платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків задекларовано до сплати 11,8 млрд грн податку на додану вартість. Це перевищує показник попереднього звітного періоду (декларація за листопад 2023 року — 10,7 млрд грн) на 11% або на 1,1 млрд грн.

Також спостерігається зростання порівняно з аналогічним періодом 2022 року на 15% або на 1,5 млрд грн (декларація за грудень 2022 року -10,3 млрд гривень).

Традиційно за грудень 2023 року показник податкової ефективності залишається одним з найвищих по країні та складає 3,21 відсотка.

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Збільшення обсягів позитивних нарахувань у порівнянні з попереднім звітним періодом (декларація за листопад 2023 р.) відбулося здебільшого за рахунок платників наступних галузей економіки:

добувна промисловість і розроблення кар'єрів — задекларували 2,8 млрд грн, що на 401 млн грн або на 16,7% більше нарахувань ПДВ за листопад 2023 року (2,4 млрд грн);

переробна промисловість — 1,1 млрд грн, що на 298 млн грн, або на 34% більше нарахувань ПДВ за листопад 2023 року (871 млн грн);

роздрібна торгівля — 867 млн грн, що на 342 млн грн або на 65% більше нарахувань ПДВ за листопад 2023 року (525 млн грн);

будівництво — 554 млн грн, що на 537 млн грн або в 32 рази більше ніж результати фінансово-господарської діяльності попереднього звітного періоду (17 млн грн).

borgexpert За матеріалами:

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