Стало відомо, скільки коштів задекларував бізнес у грудні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стало відомо, скільки коштів задекларував бізнес у грудні

Казна та Політика
178
У грудні 2023 року за результатами фінансово-господарської діяльності платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків задекларовано до сплати 11,8 млрд грн податку на додану вартість. Це перевищує показник попереднього звітного періоду (декларація за листопад 2023 року — 10,7 млрд грн) на 11% або на 1,1 млрд грн.
Також спостерігається зростання порівняно з аналогічним періодом 2022 року на 15% або на 1,5 млрд грн (декларація за грудень 2022 року -10,3 млрд гривень).
Традиційно за грудень 2023 року показник податкової ефективності залишається одним з найвищих по країні та складає 3,21 відсотка.
Читайте також
Збільшення обсягів позитивних нарахувань у порівнянні з попереднім звітним періодом (декларація за листопад 2023 р.) відбулося здебільшого за рахунок платників наступних галузей економіки:
  • добувна промисловість і розроблення кар'єрів — задекларували 2,8 млрд грн, що на 401 млн грн або на 16,7% більше нарахувань ПДВ за листопад 2023 року (2,4 млрд грн);
  • переробна промисловість — 1,1 млрд грн, що на 298 млн грн, або на 34% більше нарахувань ПДВ за листопад 2023 року (871 млн грн);
  • роздрібна торгівля — 867 млн грн, що на 342 млн грн або на 65% більше нарахувань ПДВ за листопад 2023 року (525 млн грн);
  • будівництво — 554 млн грн, що на 537 млн грн або в 32 рази більше ніж результати фінансово-господарської діяльності попереднього звітного періоду (17 млн грн).
За матеріалами:
borgexpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.