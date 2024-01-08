Податки в Україні: коли очікувати змін та що готують для ФОПів та самозайнятих — Finance.ua

Податки в Україні: коли очікувати змін та що готують для ФОПів та самозайнятих Сьогодні 17:01 — Казна та Політика

Податки в Україні: коли очікувати змін та що готують для ФОПів та самозайнятих

Національна стратегія доходів, схвалена урядом, передбачає реформування податкової системи, зокрема, для ФОПів, та прогресивну ставку податку на доходи фізичних осіб. Але це станеться лише після закінчення війни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«До кінця війни ми не змінюватимемо систему оподаткування», — сказав він.

За його словами, стратегія спрямована на дві цілі. Перша — це інституційні зміни системи державних фіскальних органів: Податкової та Митниці, впровадження ризик-орієнтованого підходу та діджиталізація, покращення адміністрування.

«Зміна податкової політики — друга ціль. Деякі податки змінюватимуться суттєво, але після війни. Зокрема, йдеться про систему єдиного податку. Вона буде змінена на зразок якоїсь європейської країни», — повідомив Гетманцев.

Він заявив, що поетапно до 2030 року планується прогресивна ставка податку на доходи фізичних осіб, запровадження миттєвої амортизації, стимулювання переробної промисловості, імплементація податкових та митних євродиректив.

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Що стосується самозайнятих осіб, то Гетманцев зауважив, що вони й зараз фактично мають сплачувати податок у 19,5%, який швидше зазвичай не платять.

Однією з пропозицій є запровадження РРО для самозайнятих. «Ви не декларуватимете це, а просто проведете платіж через свій телефон, як через РРО, і у вас автоматично піде оплата податку. Тобто ми виключаємо будь-яку бюрократію із процесу. Це зручно, просто, і ви отримуєте «білі» гроші. Мені здається, багато хто вже зрозумів, наскільки «білі» гроші дорожчі за «чорні», — повідомив він.

Довідка Finance.ua:

Кабінет міністрів 27 грудня затвердив Національну стратегію доходів на 2024−2030 роки, що було одним із зобов’язань української влади перед Міжнародним валютним фондом;

стратегія передбачає, зокрема, зміну системи оподаткування ФОПів та запровадження диференційованої системи.

крім того, стратегія передбачає повернення до прогресивної шкали ставок оподаткування доходів фізичних осіб замість діючої з 2016 року плоскої шкали.

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