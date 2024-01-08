Виконання держбюджету України: більше половини доходів — це податки
За підсумками одинадцяти місяців 2023 року податки займають трохи більше половини у структурі доходів зведеного бюджету — 53,2% усіх доходів.
Про це в повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Як пише Гетманцев, власні надходження бюджетних установ (в т.ч. спец-рахунки на оборону, гуманітарну допомогу, відновлення) склали 25,8%, гранти — 14,5%, доходи від власності та підприємницької діяльності (відрахування держпідприємств, прибуток НБУ) — 4,4%, інші доходи — 2,1%.
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«Проти 2022 року доходи суттєво зросли. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року доходи зведеного бюджету зросли на 68% (+954 млрд грн),
в т. ч. податкові надходження на 38,5% (+279 млрд грн)», — зазначив він.
Однак видатки зросли ще більше, зокрема на оборону. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року видатки зведеного бюджету зросли на 47,8% (+1568 млрд грн),
в т. ч. видатки на оборону на 85,9% (+970 млрд грн).
Структура видатків зведеного бюджету має такий вигляд:
- оборона — 47,2%;
- безпека, правопорядок, судова влада — 13%;
- соціальний захист — 12,1%;
- освіта — 7%;
- обслуговування держборгу — 6,1%;
- охорона здоров’я — 5%;
- економічна діяльність — 5%;
- інші видатки — 4,6%
Графіки: Telegram Данила Гетманцева
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