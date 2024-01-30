Уряд працює над кількома ініціативами щодо проблеми обшуків у підприємців — Finance.ua

Уряд працює над кількома ініціативами щодо проблеми обшуків у підприємців Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

Уряд працює над кількома ініціативами щодо проблеми обшуків у підприємців

Уряд працює над кількома ініціативами, які стосуються розв’язання проблеми необґрунтованих обшуків у підприємців, виїмки документів та арештів майна.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 січня.

Він наголосив, що активність бізнесу впливає на економічне відновлення та спроможність фінансувати оборону держави. Тому уряд буде й надалі підтримувати український бізнес та запускати додаткові стимули для наших підприємців.

«У цьому напрямку маємо важливі рішення РНБО та Президента Володимира Зеленського. Було підписано два укази про створення Всеукраїнської економічної платформи та Ради з питань підприємництва. Це комунікаційні майданчики, які мають посилити взаємодію держави та підприємців, зняти непорозуміння та покращити бізнес-клімат», — зауважив Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що уряд так само працює в цьому напрямку. До Верховної Ради подані законопроекти про перезавантаження Бюро економічної безпеки.

Глава уряду окремо наголосив, що перед відповідальними відомствами стоїть завдання врегулювати питання граничного рівня прибутків для державних контрактів під час оборонних закупівель: «Це питання треба закрити, аби бізнес міг працювати, розвиватися та інвестувати в захист нашої держави».

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». Мета такого кроку — забезпечення ефективного діалогу та об'єднання зусиль влади й бізнесу.

23 січня на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) було ухвалено рішення, що в Україні з’явиться Рада з підтримки підприємництва, до складу якої увійдуть представники відомого українського бізнесу.

Раніше на зустрічі з представниками бізнес-спільноти Володимир Зеленський у відповідь на скарги бізнесу запропонував наділити правом перевірок тільки один орган — БЕБ.

Довідка Finance.ua:

перед цим в Україні силовики затримали бізнесмена, засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи. Його підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС;

в компанії Concorde Capital повʼязують такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес;

сам Ігор Мазепа після затримання відкинув усі звинувачення, наголосивши, що його «бізнеси працювали відкрито та в легальному полі».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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