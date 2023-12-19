Боротьба з тиском на бізнес: президент запропонував, як вирішити проблему — Finance.ua
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Боротьба з тиском на бізнес: президент запропонував, як вирішити проблему

Казна та Політика
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Українські бізнесмени скаржаться на тиск з боку правоохоронних органів, тому президент Володимир Зеленський пропонує створити окремий орган, який зможе спілкуватись із бізнесом.
Про це президент заявив на підсумковій пресконференції.
Журналіст запитав, чи знає він про те, що тилові силовики продовжують неправомірно арештовувати активи та рахунки, і як він бачить вихід із такої ситуації.
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Зеленський нагадав, що в Офісі президента працює координаційна платформа, яка розглядає справи, повʼязані з тиском на бізнес.
«Я цю платформу побудував, щоб допомогти бізнесу, щоб не було невирішених питань», — заявив президент.
Він додав, що питання «тиску на бізнес» може вирішиться, коли буде прийнятий відповідний закон.
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«Я дуже просив парламентарів проголосувати за закон, що до бізнесу ніхто не може ходити», — наголосив Зеленський.
Він нагадав, що з початку війни бізнес не перевіряли, але перевірки повернули, тому що це вимога Міжнародного валютного фонду.
«Ми нічого з цим не могли зробити. Тому я запропонував альтернативу — зробити один орган, який зможе спілкуватись із бізнесом. Відповідний закон мав бути зареєстрований в Верховній Раді. Я перевірю, чому він не проголосований. Тоді питання буде не до всіх, а до одного органу», — додав він.
Зеленський також додав, що не має можливості впливати на податкову. «Я знаю тиск податкової, але у мене немає повноважень заборонити податковій ходити до бізнесу. Ми маємо жити за законом. Якщо є пропозиції бізнесу, я відкритий», — додав Зеленський.

Довідка Finance.ua:

  • 6 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування мораторію на проведення податкових перевірок;
  • бізнес скаржиться на постійні податкові зміни та нестачу часу на адаптацію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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