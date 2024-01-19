В Concorde Capital прокоментували затримання Ігоря Мазепи та обшуки в компанії — Finance.ua

В Concorde Capital прокоментували затримання Ігоря Мазепи та обшуки в компанії Сьогодні 10:35 — Кримінал

В Concorde Capital прокоментували затримання Ігоря Мазепи та обшуки в компанії

У четвер, 18 січня, в пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні затримали українського бізнесмена, засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Одночасно в компанії відбулися обшуки.

Про це компанія написала на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні зазначили, що силовики увірвалися у компанію Concorde Capital, вибивши двері бізнес-центру. При цьому обшуки в компанії проводились без ухвали суду, забирались всі документи, які не стосуються справи, а пов’язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Також були вилучені особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах.

У компанії додали, що Ігоря Мазепу затримали на переході Щегині, попри те, що він часто виїжджав за кордон у робочих відрядженнях.

«Силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля. Так само й інші слідчі дії було проведено без допуску до них адвоката, хоча останній прибув на місце подій», — додають в Concorde Capital.

«Ігор Мазепа неодноразово перетинав кордон у справах, повʼязаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю і щоразу повертався. Про цей його виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. І це стало приводом для затримання його без ухвали суду», — зазначили в компанії.

Крім того, зазначається, що обшуки також відбувалися в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. У людей вилучали їхні особисті речі та гроші.

«Ми повʼязуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес», — підсумували в компанії.

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