Уряд подав законопроєкти про БЕБ на виконання програми з МВФ — Finance.ua

Уряд подав законопроєкти про БЕБ на виконання програми з МВФ
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи бюро. Цей закон є у Меморандумі з Міжнароднім валютним фондом.
Про це розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
Перший законопроєкт
Проект №10 439 розроблений з метою удосконалення правових засад діяльності Бюро економічної безпеки України.
Проєктом пропонується:
- передбачити вимоги до членів конкурсної комісії на обрання директора БЕБ, їх права та обов’язки, порядок прийняття ними рішень;
- уточнити підстави звільнення директора БЕБ
- встановити обов’язковість проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням особи на посаду в БЕБ.
Другий законопроєкт
Крім того, уряд подав законопроект №10 440 щодо змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки.
Проєктом пропонується:
- надання підрозділам детективів або оперативно-технічним підрозділам письмових доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, за винятком негласних слідчих (розшукових) дій, детективом БЕБ або прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні;
- удосконалити порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб'єкта підприємницької діяльності, передбачивши, що виконання вказаної ухвали здійснюється в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена;
- надати виключне право органам БЕБ та Національному антикорупційному бюро України в межах їх компетенції порушувати питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;
- виключити Національну поліцію України та Службу безпеки України з переліку органів державного фінансового контролю.
Довідка Finance.ua:
- нагадаємо, закон про БЕБ є частиною зобов’язань української влади у рамках програми з МВФ структурний маяк — кінець червня 2024 року;
- згідно з Меморандумом, влада обіцяє: розробити відкритий, прозорий та конкурентний процес відбору керівництва та персоналу для БЕБ; посилити вимоги до відбіркової комісії; запровадити контрактну систему для працівників;розробити механізм атестації персоналу.
Детальніше про те, що має зробити Україна, щоб фінансування за програмою EFF продовжилося, ми розповіли у статті за посиланням нижче:
Зобов’язання України перед МВФ: плани та реальність
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