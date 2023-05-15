Бізнес під утиском податківців: на що найчастіше скаржаться українські компанії — Finance.ua

Бізнес під утиском податківців: на що найчастіше скаржаться українські компанії Сьогодні 15:34 — Особисті фінанси

Бізнес під утиском податківців: на що найчастіше скаржаться українські компанії

У Раді бізнес-омбудсмена (РБО) підбили підсумки роботи у перший рік повномасштабної війни та результати I кв. 2023 року і розповіли, на що найбільше скаржився український бізнес.

Протягом 2022 року РБО опрацювала 1299 запитів від бізнесу та завершила розслідування 1001 справи. Початок повномасштабного вторгення рф в Україну змусив установу зреагувати на нові виклики українському бізнесу створенням оперативної Лінії підтримки підприємців (гелплайн), яка діяла протягом дев’яти місяців війни.

Поступове повернення довоєнної проблематики в життя бізнесу, зокрема сплеск «податкових» скарг, спонукав Раду наприкінці 2022 року відновити роботу у форматі традиційних розслідувань.

У першому кварталі 2023 року Рада отримала 328 скарг компаній щодо недобросовісної поведінки державних органів та закрила 136 справ. Сума коштів, яку РБО допомогла бізнесу повернути або заощадити, склала 326 млн грн. Водночас фінансовий ефект від діяльності Ради з початку її заснування сягнув 25 млрд грн.

Найбільше до РБО скаржаться українські компанії - 83%. Частка скарг іноземного бізнесу зазвичай наближена до показника першого кварталу.

На що найбільше скаржаться компанії

Вперше за 12 місяців повномасштабного вторгнення рф в Україну рейтинг скарг бізнесу до РБО став подібним до структури звернень мирних часів.

Протягом січня-березня цього року компанії найчастіше хвилювали податкові питання — вже третій квартал поспіль їх кількість складає 70% від усіх звернень до установи. Лавина блокувань податкових накладних, з якою стикнулись понад 40% активних платників ПДВ, в тому числі сотні компаній-скаржників Ради, змусила бізнес-омбудсмена за власною ініціативою провести розслідування довкола проблем в системі ПДВ. РБО надала результати розслідування з переліком системних рекомендацій Міністерству фінансів України та Державній податковій службі України у спеціальному звіті

«Спроба збільшити доходи бюджету за рахунок зупинення значної частини українського бізнесу не може працювати ні на перемогу, ні на відновлення. Потрібні посилені спільні зусилля уряду, депутатів і бізнес-спільноти, щоб визначити дієві, але не здирські правила адміністрування податків», — Роман Ващук, бізнес-омбудсмен.

Виділяють такі предмети найпоширеніших звернень до Ради:

1. Серед податкових питань:

Зупинка реєстрації податкових накладних

Невиконання судових рішень



Податкові перевірки



Включення в переліки ризикових платників податків



Електронне адміністрування ПДВ



Повернення ПДВ



Анулювання/відновлення/відмова у реєстрації платників ПДВ



2. Серед дій правоохоронних органів:

Національна поліція — процесуальні зловживання

Національна поліція — звинувачення у корупції



Національна поліція — бездіяльність



Національна поліція — інші питання



Органи Прокуратури — процесуальні зловживання



Органи Прокуратури — відкриття кримінального провадження



Органи Прокуратури — інші питання



Служба безпеки України — процесуальні зловживання



Бюро економічної безпеки

НАБУ

3. Серед митних питань:

Оцінка митної вартості



Митне оформлення (затримка/відмова)



Митні адміністративні провадження



Інші митні питання

До слова, подати скаргу до установи можна через форму на вебсайті: https://boi.org.ua/complaint/online. Надіслати питання щодо скарги можна у Телеграм-чат за номером: +380 (99) 237 37 37.

Довідка Finance.ua:

Рада бізнес-омбудсмена — це незалежний постійно діючий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України (постанова № 691 від 26 листопада 2014 року та Меморандум про взаєморозуміння для української Антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 року), започаткований з метою створення прозорих умов роботи державних та місцевих органів влади, державних або підконтрольних державі компаній, а також для запобігання корупції;

Рада бізнес-омбудсмена фінансується з Мультидонорського рахунку стабілізації та сталого розвитку України (МДР), розпорядником якого є ЄБРР. Країнами-донорами МДР є Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія, США та Європейський Союз — найбільший донор.



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