«Податкова реформа – це не про зменшення ставок податків», – Гетманцев — Finance.ua

«Податкова реформа – це не про зменшення ставок податків», – Гетманцев Сьогодні 09:37

«Податкова реформа – це не про зменшення ставок податків», – Гетманцев

Однією з важливих умов фінансування України в рамках нової програми з МВФ є розробка Національної стратегії доходів (НСД).

«По суті, йдеться про податкову реформу», — сказав голова фінансового та податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у ході дискусії, проведеної 3 травня Центром економічної стратегії. Її присвятили впливу програми з МВФ на вітчизняну податкову систему та доходи бюджету.

Які системні зміни пропонуються у податковій системі

За словами Гетманцева, Кабмін, Мінфін і профільний комітет ВР мають спільне бачення майбутнього фіскальної політики та податкової системи. Є розуміння, що резервами збільшення надходжень до держбюджету є митниця, ринки підакцизних товарів (паливо, тютюн, алкоголь), поліпшення адміністрування ПДВ.

Щодо адміністрування, то його зараз не можна покращити «на стороні платників податків», оскільки діє мораторій на перевірки, запроваджений на початку повномасштабної війни.

Короткострокові цілі у податковій сфері викладено у Меморандумі з МВФ. Насамперед, це майже повне повернення до оподаткування, яке існувало до початку війни ( законопроєкт № 8401 про повернення перевірок та штрафів у сфері РРО, скасування єдиного податку у розмірі 2% та ін.).

Середньострокові цілі включають:

удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, щоб «менше бізнесу охоплювалося блокуючими заходами»;

створення працюючої системи управління ризиками в податковій сфері. Про неї багато і давно говорять, але не більше. Система має бути автоматизованою та охоплювати всю податкову життєдіяльність платника з моменту його утворення. Профіль платника, оцінка його ризиковості мають стати основними чинниками, що визначають вид контролю.

Взаємодія платника з податківцями на всіх рівнях має бути здебільшого або виключно електронною. Наразі вже існує передзаповнення податкової декларації фізособи, працює оновлений контакт-центр, створюються профілі платників, розміщено замовлення на розробку програмного забезпечення для електронного аудиту. На другому читанні знаходиться законопроєкт про електронну акцизну марку, постійно розширюється функціональність електронного кабінету платника податків.

«Цифровізація — наше магістральне завдання, перший напрямок реформи. У цій площині знаходиться покращення податкових відносин. Ми не вважаємо, що податкова реформа — це про зменшення ставок податків», — наголосив Гетманцев.

Другий великий напрямок реформи — приведення вітчизняного податкового законодавства у відповідність до норм ЄС. «У переговорах з партнерами ми наполягатимемо на запровадженні перехідного періоду та на умовах, які б зменшили біль нашого бізнесу від переходу на європейські норми», — запевнив голова комітету ВР.

Гетманцев вважає, що реформа зробить Україну привабливішою для інвесторів не за рахунок низьких ставок податків, а за рахунок верховенства права у податкових відносинах, прозорості, зручних та простих держсервісів.

«Нікому не подобаються податки, і всі хотіли б зменшити ставки до нуля. Але у публічних фінансах не буває простих рішень. Будь-які пропозиції потрібно обґрунтовувати з опорою на витрати держбюджету», — резюмував Гетманцев.

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