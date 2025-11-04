Польща планує створити власну «стіну дронів» для протидії росії Сьогодні 23:43 — Світ

Протягом кількох місяців Польща планує розпочати будівництво національної системи протидії дронам, не чекаючи на ініціативу Європейського Союзу щодо створення «стіни дронів».

Про це в інтерв’ю Bloomberg сказав заступник міністра національної оборони Республіки Польща Цезарій Томчик.

За його словами, оборонне відомство Польщі оголосить цього місяця про інвестиції у технології виявлення, подавлення та нейтралізації ворожих дронів у межах ширшої програми протиповітряної оборони. Томчик не назвав суму інвестицій, але зазначив, що метою є забезпечити польським компаніям щонайменше половину контрактів.

«Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони повітряного простору над усією територією Європейського Союзу і готові розглянути зовнішні пропозиції або рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проєктам», — зауважив Томчик.

Він додав, що система захисту від безпілотників ЄС може «доповнити» польську систему у майбутньому.

«Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми будемо використовувати їх повною мірою», — підкреслив заступник міністра.

Використання коштів програми SAFE

Томчик розповів, що польське Міноборони планує використати нову програму оборонних позик ЄС Security Action for Europe (SAFE) для фінансування системи захисту від БПЛА, але відмовився надати детальну інформацію.

Зазначається, що з огляду на спільні кордони з росією, білоруссю та Україною, Польща отримала найбільший початковий обсяг фінансування у межах SAFE, що дозволило країні залучити 50,8 млрд дол.

Комплексна система оборони

Польський уряд хоче, аби перші нові можливості були введені у дію протягом трьох місяців після оголошення, а вся система захисту від дронів була завершена за два роки.

«Зброя для боротьби із дронами повинна бути комплексною. Вона має складатися із різних датчиків і ефекторів, які працюють одночасно, спочатку виявляючи та ідентифікуючи об’єкти, а потім нейтралізуючи їх», — зазначив Томчик.

Він додав, що нові ініціативи щодо протидії дронам стануть «ще одним рівнем» системи ППО Польщі, поряд із вже розгорнутими системами дальньої та середньої дальності. Усі ці елементи призначені для захисту від широкого спектра повітряних загроз, включаючи літаки, гелікоптери, дрони та крилаті ракети.

Інвестиції в безпілотники

У липні Міноборони Польщі заявило, що цього року витратить 200 млн злотих (54,2 млн дол.) на закупівлю бойових та навчальних безпілотників. Варшава також прискорила процедури закупівлі зброї.

«Те, як і росіяни, і українці сьогодні використовують безпілотні системи озброєння, свідчить, що посилення наших можливостей у цій сфері має бути пріоритетом у всіх галузях діяльності: у повітрі, на суші та у морі», — додав заступник міністра.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.