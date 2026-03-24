Словенія вводить паливні картки та розслідує змови на енергоринку через війну в Ірані Сьогодні 01:30 — Світ

Приватні автовласники можуть заправити не більше 50 літрів пального на добу

Словенія опинилася на межі паливної кризи в день проведення важливих парламентських виборів. У неділю, 22 березня, уряд країни був змушений запровадити тимчасові обмеження на купівлю пального через масове закриття автозаправних станцій та критичне падіння запасів у роздрібних мережах.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з розпорядженням прем’єр-міністра Роберта Голоба, відтепер приватні автовласники можуть заправити не більше 50 літрів пального на добу. Для бізнесу та пріоритетних користувачів, зокрема фермерів, ліміт становить 200 літрів. Окремі мережі, як-от угорська MOL, ввели ще жорсткіші обмеження — до 30 літрів для приватних осіб.

Ситуація загострилася на тлі глобальної нестабільності через війну в Ірані, що спровокувало масове скуповування пального іноземцями та створення запасів місцевим населенням. Попри порожні стели на АЗС, очільник уряду запевняє: «Дозвольте мені запевнити вас, що пального в Словенії достатньо, склади заповнені і дефіциту пального не буде».

Щоб розв’язати проблему логістики, влада залучила армію для допомоги в транспортуванні пального до роздрібних точок.

Водночас уряд висунув серйозні звинувачення найбільшому дистриб’ютору країни — компанії Petrol. Її звинувачують у неспроможності налагодити постачання та підозрюють у порушеннях правил торгівлі стратегічними ресурсами. Міністерству внутрішніх справ уже доручено перевірити персонал компанії на предмет можливих кримінальних правопорушень.

Водночас у компанії Petrol відкидають усі звинувачення, стверджуючи, що проблеми виникли виключно через аномальний стрибок попиту останніми днями.

«У компанії діє група кризової координації, яка постійно стежить за ситуацією та вживає заходів для стабілізації постачання», — йдеться у заяві Petrol.

Політичні опоненти Голоба, зокрема представники правого крила на чолі з Янезом Яншею, використовують енергетичну кризу як аргумент проти чинної ліберальної влади безпосередньо в день голосування.

