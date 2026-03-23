Трамп наказав зупинити удари по енергетиці Ірану на п’ять днів Сьогодні 14:34 — Світ

Трамп повідомив про продуктивні переговори з Тегераном

Президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після «продуктивних» переговорів з Тегераном.

Про це він повідомив у своїй мережі Truth Social, передає «Європейська правда».

Причини

За словами Трампа, протягом останніх двох днів США та Іран провели «хороші та конструктивні» переговори щодо двосторонніх відносин. Подальші зустрічі та обговорення плануються протягом цього тижня.

На основі результатів цих переговорів президент США дав вказівку Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях і енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

«Виходячи з характеру та тону цих глибоких, детальних та конструктивних переговорів, які продовжуватимуться протягом тижня, я дав вказівку Міністерству оборони відкласти всі військові удари проти іранських електростанцій та енергетичної інфраструктури на п’ять днів, за умови успіху поточних зустрічей та дискусій», — написав Трамп.

Попередні загрози

22 березня Трамп пригрозив бомбардуваннями електростанцій Ірану, якщо Тегеран не відновить свободу судноплавства через важливу для світового експорту нафти Ормузьку протоку.

Тоді в Ірані заявили, що у разі ударів США по своїх електростанціях, як пригрозив Дональд Трамп, відповідатимуть новими ударами по американській і не тільки інфраструктурі на Близькому Сході.

Раніше неофіційно з’явилась інформація, що в адміністрації зважують плани взяття під контроль важливого для Ірану острова Харг у Перській затоці, щоб примусити Тегеран відкрити прохід через Ормузьку протоку.

При цьому президент США неодноразово заявляв, що американська сторона хотіла б вести переговори з Іраном, але «немає з ким».

Реакція енергетичних ринків

Після заяв Трампа ціни на нафту Brent почали різко падати, стали близько 100 доларів за барель.

За даними Лондонської біржі ICE, нафта Brent торгується близько 99,9 доларів за барель, тоді як до заяви ціна була 112,9 доларів.

Європейські ціни на природний газ також впали.

