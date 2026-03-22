0 800 307 555
укр
Війна з Іраном створила найсерйознішу загрозу для світової енергетики за всю історію

Енергетика
32
Війна з Іраном спричинила найтяжчий енергетичний шок за весь час, а для повного відновлення потоків нафти й газу з Перської затоки може знадобитися шість місяців або більше.
Такий прогноз дав глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль, пише Financial Times.

Масштаби кризи перевищують попередні шоки

Фатіх Біроль сказав, що цей конфлікт є «найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії». Він додає, що обсяг газу, втрачений через бойові дії, удвічі перевищує обсяг, який Європа втратила від рф у 2022 році.
За його словами, втрати нафти також перевищили масштаби двох нафтових шоків 1970-х років, які спричинили рецесії та нормування пального в усьому світі.
Він виступив після тижня, протягом якого ціни на нафту зросли майже до 120 доларів за барель, тоді як Ізраїль та Іран обмінювалися хвилями ракетних ударів по життєво важливих енергетичних вузлах у Перській затоці, зокрема по родовищу Південний Парс і великому комплексу Рас-Лаффан у Катарі.
Однак, за його словами, політики й ринки досі недооцінюють масштаб кризи.
Проблема зростатиме з кожним днем, поки потоки енергоносіїв із Близького Сходу, який експортує п’яту частину світової нафти та скрапленого природного газу, залишаються заблокованими через фактичну блокаду Ормузької протоки з боку Ірану.
Навіть якщо конфлікт завершиться і протоку знову відкриють, Біроль сказав, що для повернення до роботи нафтових і газових родовищ, багато з яких були зупинені або пошкоджені, «знадобиться багато часу».
За матеріалами:
Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems