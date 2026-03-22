Ціни на бензин через війну в Ірані стимулюють попит на електромобілі та гібриди

Ціни на бензин через війну в Ірані стимулюють попит на електромобілі та гібриди
Ціни на бензин через війну в Ірані стимулюють попит на електромобілі та гібриди
Зростання цін на бензин через війну в Ірані може пришвидшити перехід споживачів до електромобілів та гібридів. Підвищення цін уже викликає занепокоєння в автовиробників, дилерів і власників автомобілів.
Про це пише Reuters.

Чи підвищиться попит на електромобілі та гібриди

За даними уряду Великої Британії, середні ціни на бензин зросли на 7%, у Євросоюзі — на 8%, а в США — на 27% із кінця лютого.
Історія показує, що шок на ринку нафти може змінювати поведінку споживачів: енергетична криза 1970-х змусила американців обирати менші авто, що вигідно вплинуло на японських виробників.
Втім, експерти кажуть, що зараз різке підвищення цін не змінить одразу поведінку покупців нових авто — для цього потрібен тривалий період високих цін або психологічний «поріг».
Деякі споживачі вже реагують, хоча у США більшість покупців поки не змінює своїх звичок, і частка покупців EV незначно зросла до 7,7%.
У Європі попит на електромобілі зростає швидше: торік вони складали 19,5% продажів. До того ж деякі країни повертають податкові пільги для EV.
В Німеччині трафік на сайтах дилерів EV зріс на 40%, а опитування Carwow показало, що майже половина німців готова розглядати електромобіль або гібрид через зростання цін на пальне.
В’єтнамський виробник VinFast також пропонує знижки тим, хто переходить з бензинових авто через коливання цін на нафту.
Аналітики зазначають, що високі ціни на пальне можуть уповільнити продажі автомобілів у США через економічну невизначеність і занепокоєння щодо інфляції.
За матеріалами:
mezha.media
