Стартував «Кешбек на пальне»: що треба знати про програму
В Україні запускають новий інструмент підтримки водіїв — уряд ухвалив програму «Кешбек на пальне».
Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.
Як працюватиме «Кешбек на пальне»
Програма передбачає повернення частини коштів за бензин, дизель і автогаз та діятиме протягом обмеженого періоду в межах уже існуючого механізму «Національного кешбеку».
Із 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на автозаправних станціях, які беруть участь у програмі.
Розмір компенсації залежить від виду пального:
- 15% — на дизель;
- 10% — на бензин;
- 5% — на автогаз.
Завдяки цьому водії зможуть заощаджувати від 2 до 11 грн на кожному літрі.
Максимальна сума кешбеку становить до 1000 грн на людину на місяць.
Програма працюватиме до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Перелік АЗС, які долучилися, оприлюднюватимуть на офіційних ресурсах програми.
Наразі відомо, що до програми долучилися WOG, Ukrnafta, OKKO, KLO, БРСМ Нафта та інші мережі АЗС.
Як зареєструватися і використати кошти
Для тих, хто вже користується «Національним кешбеком», компенсація нараховуватиметься автоматично під час оплати карткою.
Новим учасникам потрібно:
- відкрити картку в одному із банків-партнерів;
- обрати її для розрахунків і виплат у застосунку «Дія».
Отриманий кешбек можна витратити безготівково на:
- оплату комунальних послуг;
- ліки;
- продукти українського виробництва;
- книги;
- поштові послуги;
- підтримку ЗСУ.
Готівкою ці кошти зняти неможливо.
Важливі обмеження
- Кешбек нараховується лише під час безпосередньої оплати пального на АЗС із формуванням фіскального чека.
- У разі придбання пального через додатки АЗС або «паливні гаманці» компенсація не передбачена.
- Якщо мережа АЗС має власні програми лояльності або знижки, вони можуть діяти паралельно з державною компенсацією. Кешбек від держави нараховується окремо після покупки і не впливає на внутрішні бонуси компаній.
Детальніше про програму можна почитати за посиланням.
