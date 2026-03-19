Стартував «Кешбек на пальне»: що треба знати про програму Сьогодні 09:59 — Особисті фінанси

Заправка авто на АЗС

В Україні запускають новий інструмент підтримки водіїв — уряд ухвалив програму «Кешбек на пальне».

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Як працюватиме «Кешбек на пальне»

Програма передбачає повернення частини коштів за бензин, дизель і автогаз та діятиме протягом обмеженого періоду в межах уже існуючого механізму «Національного кешбеку».

Із 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на автозаправних станціях, які беруть участь у програмі.

Розмір компенсації залежить від виду пального:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Завдяки цьому водії зможуть заощаджувати від 2 до 11 грн на кожному літрі.

Максимальна сума кешбеку становить до 1000 грн на людину на місяць.

Читайте також Чи буде уряд знижувати акциз чи ПДВ на пальне

Програма працюватиме до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Перелік АЗС, які долучилися, оприлюднюватимуть на офіційних ресурсах програми.

Наразі відомо, що до програми долучилися WOG, Ukrnafta, OKKO, KLO, БРСМ Нафта та інші мережі АЗС.

Як зареєструватися і використати кошти

Для тих, хто вже користується «Національним кешбеком», компенсація нараховуватиметься автоматично під час оплати карткою.

Новим учасникам потрібно:

відкрити картку в одному із банків-партнерів;

обрати її для розрахунків і виплат у застосунку «Дія».

Отриманий кешбек можна витратити безготівково на:

оплату комунальних послуг;

ліки;

продукти українського виробництва;

книги;

поштові послуги;

підтримку ЗСУ.

Готівкою ці кошти зняти неможливо.

Читайте також Чи вистачає бензину і дизелю на українських АЗС

Важливі обмеження

Кешбек нараховується лише під час безпосередньої оплати пального на АЗС із формуванням фіскального чека. У разі придбання пального через додатки АЗС або «паливні гаманці» компенсація не передбачена. Якщо мережа АЗС має власні програми лояльності або знижки, вони можуть діяти паралельно з державною компенсацією. Кешбек від держави нараховується окремо після покупки і не впливає на внутрішні бонуси компаній.

Детальніше про програму можна почитати за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.