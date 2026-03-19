0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стартував «Кешбек на пальне»: що треба знати про програму

Особисті фінанси
17
Заправка авто на АЗС
Заправка авто на АЗС
В Україні запускають новий інструмент підтримки водіїв — уряд ухвалив програму «Кешбек на пальне».
Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Як працюватиме «Кешбек на пальне»

Програма передбачає повернення частини коштів за бензин, дизель і автогаз та діятиме протягом обмеженого періоду в межах уже існуючого механізму «Національного кешбеку».
Із 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на автозаправних станціях, які беруть участь у програмі.
Розмір компенсації залежить від виду пального:
  • 15% — на дизель;
  • 10% — на бензин;
  • 5% — на автогаз.
Завдяки цьому водії зможуть заощаджувати від 2 до 11 грн на кожному літрі.
Максимальна сума кешбеку становить до 1000 грн на людину на місяць.
Програма працюватиме до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Перелік АЗС, які долучилися, оприлюднюватимуть на офіційних ресурсах програми.
Наразі відомо, що до програми долучилися WOG, Ukrnafta, OKKO, KLO, БРСМ Нафта та інші мережі АЗС.

Як зареєструватися і використати кошти

Для тих, хто вже користується «Національним кешбеком», компенсація нараховуватиметься автоматично під час оплати карткою.
Стартував «Кешбек на пальне»: що треба знати про програму
Новим учасникам потрібно:
  • відкрити картку в одному із банків-партнерів;
  • обрати її для розрахунків і виплат у застосунку «Дія».
Отриманий кешбек можна витратити безготівково на:
  • оплату комунальних послуг;
  • ліки;
  • продукти українського виробництва;
  • книги;
  • поштові послуги;
  • підтримку ЗСУ.
Готівкою ці кошти зняти неможливо.
Важливі обмеження

  1. Кешбек нараховується лише під час безпосередньої оплати пального на АЗС із формуванням фіскального чека.
  2. У разі придбання пального через додатки АЗС або «паливні гаманці» компенсація не передбачена.
  3. Якщо мережа АЗС має власні програми лояльності або знижки, вони можуть діяти паралельно з державною компенсацією. Кешбек від держави нараховується окремо після покупки і не впливає на внутрішні бонуси компаній.
Детальніше про програму можна почитати за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПальнеБензинДизель
Місце для вашої реклами
