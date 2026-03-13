Чи буде уряд знижувати акциз чи ПДВ на пальне Сьогодні 14:27

Кабінет Міністрів не розглядає можливість зниження ПДВ або акцизу на пальне для стримування цін.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За її словами, податкові надходження залишаються важливим джерелом фінансування державного бюджету.

«Кабінет Міністрів не збирається знижувати ані ПДВ, ані акциз на пальне, щоб „збити ціни“», — заявила Свириденко.

Прем’єрка пояснила, що всі податки та збори спрямовуються до дохідної частини бюджету, з якої фінансується українська армія.

На ринку пального планують створити «орієнтир справедливої ціни»

Як ми повідомляли раніше, державна компанія «Укрнафта» продаватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою.

Очікується, що це допоможе сформувати орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах.

Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував програму підтримки для громадян, які відчувають тиск через нестабільність на паливному ринку. Вона передбачає часткову компенсацію витрат на пальне.

Програму реалізують у межах уже чинної системи кешбеку. Finance.ua писав , що вона передбачає:

15% кешбеку на дизельне пальне;

10% кешбеку на бензин;

5% кешбеку на автомобільний газ.

Програма діятиме до 1 травня 2026 року на автозаправках, які приєднаються до ініціативи.

Яка ситуація з пальним в Україні

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що на світовому ринку формується паливна криза через війну в Ірані.

«Світова паливна криза розгортається через війну в Ірані. Це стосується всіх: Америки, Європи, Азії. Україна імпортує понад 85% пального, і тому ця криза, безумовно, б’є і по нас».

За його словами, ключове завдання Міненерго — не допустити повторення ситуації весни 2022 року. Найвищий пріоритет має забезпечення Сил оборони.

Міністр повідомив, що запасів дизельного пального та авіагасу наразі достатньо, але Україна продовжує переговори з партнерами щодо додаткових постачань.

За березень Україна вже імпортувала майже 250 тис. тонн бензину, дизельного пального та скрапленого газу. У резервах країни є майже по 100 тис. тонн бензину і дизелю. Постачання здійснюються більш ніж із 10 країн, найбільші обсяги надходять із Польщі, Литви, Румунії та Греції.

