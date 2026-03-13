Чи буде уряд знижувати акциз чи ПДВ на пальне
Кабінет Міністрів не розглядає можливість зниження ПДВ або акцизу на пальне для стримування цін.
Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
За її словами, податкові надходження залишаються важливим джерелом фінансування державного бюджету.
«Кабінет Міністрів не збирається знижувати ані ПДВ, ані акциз на пальне, щоб „збити ціни“», — заявила Свириденко.
Прем’єрка пояснила, що всі податки та збори спрямовуються до дохідної частини бюджету, з якої фінансується українська армія.
На ринку пального планують створити «орієнтир справедливої ціни»
Як ми повідомляли раніше, державна компанія «Укрнафта» продаватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою.
Очікується, що це допоможе сформувати орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах.
Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував програму підтримки для громадян, які відчувають тиск через нестабільність на паливному ринку. Вона передбачає часткову компенсацію витрат на пальне.
Програму реалізують у межах уже чинної системи кешбеку. Finance.ua писав, що вона передбачає:
- 15% кешбеку на дизельне пальне;
- 10% кешбеку на бензин;
- 5% кешбеку на автомобільний газ.
Програма діятиме до 1 травня 2026 року на автозаправках, які приєднаються до ініціативи.
Яка ситуація з пальним в Україні
Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що на світовому ринку формується паливна криза через війну в Ірані.
«Світова паливна криза розгортається через війну в Ірані. Це стосується всіх: Америки, Європи, Азії. Україна імпортує понад 85% пального, і тому ця криза, безумовно, б’є і по нас».
За його словами, ключове завдання Міненерго — не допустити повторення ситуації весни 2022 року. Найвищий пріоритет має забезпечення Сил оборони.
Міністр повідомив, що запасів дизельного пального та авіагасу наразі достатньо, але Україна продовжує переговори з партнерами щодо додаткових постачань.
За березень Україна вже імпортувала майже 250 тис. тонн бензину, дизельного пального та скрапленого газу. У резервах країни є майже по 100 тис. тонн бензину і дизелю. Постачання здійснюються більш ніж із 10 країн, найбільші обсяги надходять із Польщі, Литви, Румунії та Греції.
