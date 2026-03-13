0 800 307 555
Чи буде уряд знижувати акциз чи ПДВ на пальне

Пальне на АЗС
Кабінет Міністрів не розглядає можливість зниження ПДВ або акцизу на пальне для стримування цін.
Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
За її словами, податкові надходження залишаються важливим джерелом фінансування державного бюджету.
«Кабінет Міністрів не збирається знижувати ані ПДВ, ані акциз на пальне, щоб „збити ціни“», — заявила Свириденко.
Прем’єрка пояснила, що всі податки та збори спрямовуються до дохідної частини бюджету, з якої фінансується українська армія.

На ринку пального планують створити «орієнтир справедливої ціни»

Як ми повідомляли раніше, державна компанія «Укрнафта» продаватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою.
Очікується, що це допоможе сформувати орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах.
Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував програму підтримки для громадян, які відчувають тиск через нестабільність на паливному ринку. Вона передбачає часткову компенсацію витрат на пальне.
Програму реалізують у межах уже чинної системи кешбеку. Finance.ua писав, що вона передбачає:
  • 15% кешбеку на дизельне пальне;
  • 10% кешбеку на бензин;
  • 5% кешбеку на автомобільний газ.
Програма діятиме до 1 травня 2026 року на автозаправках, які приєднаються до ініціативи.

Яка ситуація з пальним в Україні

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що на світовому ринку формується паливна криза через війну в Ірані.
«Світова паливна криза розгортається через війну в Ірані. Це стосується всіх: Америки, Європи, Азії. Україна імпортує понад 85% пального, і тому ця криза, безумовно, б’є і по нас».
За його словами, ключове завдання Міненерго — не допустити повторення ситуації весни 2022 року. Найвищий пріоритет має забезпечення Сил оборони.
Міністр повідомив, що запасів дизельного пального та авіагасу наразі достатньо, але Україна продовжує переговори з партнерами щодо додаткових постачань.
За березень Україна вже імпортувала майже 250 тис. тонн бензину, дизельного пального та скрапленого газу. У резервах країни є майже по 100 тис. тонн бензину і дизелю. Постачання здійснюються більш ніж із 10 країн, найбільші обсяги надходять із Польщі, Литви, Румунії та Греції.
За матеріалами:
hromadske
Розраховуйте на
