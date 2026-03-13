Apple просить терміново оновити iOS у старих iPhone Сьогодні 23:26 — Технології&Авто

Компанія Apple випустила оновлення iOS 16.7.15 для старіших моделей iPhone та iPad і закликала користувачів якнайшвидше його встановити через потенційну загрозу безпеці.

Оновлення не додає нових функцій, однак закриває небезпечні вразливості, які можуть використовувати зловмисники.

Причина — новий інструмент для зламу iPhone

Поштовхом до випуску оновлення стало виявлення набору експлойтів під назвою Coruna. Фахівці називають його одним із найбільших інструментів для зламу iPhone за останні роки.

Хакери можуть використовувати цю вразливість для атак через заражені сайти. Після потрапляння на пристрій шкідливе програмне забезпечення здатне викрадати паролі, банківські дані та доступ до криптогаманців.

Для яких пристроїв доступне оновлення

Оновлення iOS 16.7.15 призначене для таких моделей:

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone SE (1 покоління);

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPad п’ятого покоління;

iPad Pro першого покоління;

iPad mini 4.

Оновлення вже доступне для встановлення. Якщо система не пропонує його автоматично, користувачам радять перевірити наявність нової версії вручну в налаштуваннях пристрою.

