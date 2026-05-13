ТОП-20 позашляховиків, які служитимуть довго

Американський фінансовий портал GoBankingRates опублікував перелік позашляховиків, які, на думку експертів, вирізняються високою надійністю та добре зберігають свою ринкову вартість з роками.

До рейтингу увійшли моделі японських, корейських та американських автовиробників.

На що звертати увагу при виборі позашляховика

Експерти зазначають, що під час купівлі SUV важливо враховувати не лише його початкову ціну, а й інші чинники, які впливають на загальну вартість володіння:

надійність автомобіля;

витрати на ремонт і технічне обслуговування;

вартість страхування;

витрату пального;

здатність зберігати ціну на вторинному ринку.

Саме ці показники визначають, наскільки вигідним буде автомобіль у довгостроковій перспективі.

Позашляховики можуть бути практичною інвестицією

Попри те, що позашляховики зазвичай коштують дорожче за легкові авто, сучасні моделі часто поєднують комфорт, економічність та високу надійність.

За оцінкою GoBankingRates, правильно обраний SUV може служити багато років, рідше потребувати дорогого ремонту та залишатися ліквідним під час подальшого продажу.

Такі автомобілі підходять як для сімейних поїздок, так і для експлуатації на дорогах зі складним покриттям, що робить їх універсальним вибором для тривалого користування.

Buick Enclave

Розмір: великий

Очікувана тривалість життя (роки): 8.9

Mitsubishi Outlander Sport

Розмір: маленький

Прогнозована тривалість експлуатації (роки): 11,3

Honda CR-V

Розмір: маленький

Середній строк служби (роки): 13,9

Toyota 4Runner

Розмір: середній

Приблизна тривалість служби (роки): 14,1

Jeep Wrangler

Розмір: середній

Потенційний строк використання (роки): 13,7

Toyota Highlander

Розмір: середній

Очікувана тривалість життя (роки): 12,7

Hybrid Toyota Highlander

Розмір: середній

Розрахунковий період експлуатації (роки): 13,5

Honda Pilot

Розмір: середній

Середня тривалість функціонування (роки): 11,5

Nissan Pathfinder

Розмір: середній

Очікувана тривалість життя (роки): 10,3

Chevrolet Tahoe

Розмір: великий

Імовірний термін служби (роки): 10.0

Hyundai Santa Fe

Розмір: середній

Очікувана тривалість життя (роки): 9.6

Nissan Murano

Розмір: середній

Передбачуваний строк експлуатації (роки): 10,5

Jeep Compass

Розмір: маленький

Очікувана тривалість життя (роки): 10.8

Nissan Rogue

Розмір: маленький

Прогнозована тривалість експлуатації: 10.8

Kia Sorento

Розмір: середній

Середня тривалість функціонування (роки): 8,5

Jeep Grand Cherokee

Розмір: середній

Середній строк служби (роки): 10.0

Chevrolet Trailblazer

Розмір: маленький

Очікувана тривалість життя (роки): 9.0

Dodge Durango

Розмір: середній

Розрахунковий період експлуатації (роки): 10,3

Nissan Armada

Розмір: великий

Очікувана тривалість життя (роки): 8.8

Ford Escape

Розмір: маленький

Потенційний строк використання (роки): 9.6

