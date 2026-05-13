ТОП-20 позашляховиків, які служитимуть довго
— Технології&Авто Американський фінансовий портал GoBankingRates опублікував перелік позашляховиків, які, на думку експертів, вирізняються високою надійністю та добре зберігають свою ринкову вартість з роками.
До рейтингу увійшли моделі японських, корейських та американських автовиробників.
На що звертати увагу при виборі позашляховика
Експерти зазначають, що під час купівлі SUV важливо враховувати не лише його початкову ціну, а й інші чинники, які впливають на загальну вартість володіння:
- надійність автомобіля;
- витрати на ремонт і технічне обслуговування;
- вартість страхування;
- витрату пального;
- здатність зберігати ціну на вторинному ринку.
Саме ці показники визначають, наскільки вигідним буде автомобіль у довгостроковій перспективі.
Позашляховики можуть бути практичною інвестицією
Попри те, що позашляховики зазвичай коштують дорожче за легкові авто, сучасні моделі часто поєднують комфорт, економічність та високу надійність.
За оцінкою GoBankingRates, правильно обраний SUV може служити багато років, рідше потребувати дорогого ремонту та залишатися ліквідним під час подальшого продажу.
Такі автомобілі підходять як для сімейних поїздок, так і для експлуатації на дорогах зі складним покриттям, що робить їх універсальним вибором для тривалого користування.
Buick Enclave
Розмір: великий
Очікувана тривалість життя (роки): 8.9
Mitsubishi Outlander Sport
Розмір: маленький
Прогнозована тривалість експлуатації (роки): 11,3
Honda CR-V
Розмір: маленький
Середній строк служби (роки): 13,9
Toyota 4Runner
Розмір: середній
Приблизна тривалість служби (роки): 14,1
Jeep Wrangler
Розмір: середній
Потенційний строк використання (роки): 13,7
Toyota Highlander
Розмір: середній
Очікувана тривалість життя (роки): 12,7
Hybrid Toyota Highlander
Розмір: середній
Розрахунковий період експлуатації (роки): 13,5
Honda Pilot
Розмір: середній
Середня тривалість функціонування (роки): 11,5
Nissan Pathfinder
Розмір: середній
Очікувана тривалість життя (роки): 10,3
Chevrolet Tahoe
Розмір: великий
Імовірний термін служби (роки): 10.0
Hyundai Santa Fe
Розмір: середній
Очікувана тривалість життя (роки): 9.6
Nissan Murano
Розмір: середній
Передбачуваний строк експлуатації (роки): 10,5
Jeep Compass
Розмір: маленький
Очікувана тривалість життя (роки): 10.8
Nissan Rogue
Розмір: маленький
Прогнозована тривалість експлуатації: 10.8
Kia Sorento
Розмір: середній
Середня тривалість функціонування (роки): 8,5
Jeep Grand Cherokee
Розмір: середній
Середній строк служби (роки): 10.0
Chevrolet Trailblazer
Розмір: маленький
Очікувана тривалість життя (роки): 9.0
Dodge Durango
Розмір: середній
Розрахунковий період експлуатації (роки): 10,3
Nissan Armada
Розмір: великий
Очікувана тривалість життя (роки): 8.8
Ford Escape
Розмір: маленький
Потенційний строк використання (роки): 9.6Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.