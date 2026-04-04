Дебютував новий Jeep Renegade 2026 (фото) 04.04.2026, 01:02 — Технології&Авто

Jeep Renegade отримав нову решітку радіатора та бампери, Фото: Jeep

Презентовано новий Jeep Renegade 2026. Компактний кросовер зазнав змін зовні та всередині, а також отримав нову гібридну версію. Оновлений Jeep Renegade 2026 представили в Бразилії, адже в цій країні модель випускають.

Подробиці новинки розкрили на сайті автовиробника.

Кросовер Jeep Renegade отримав нову решітку радіатора та масивніші бампери, які дещо скошені знизу для збільшені кутів в’їзду та з’їзду.

На зміну Jeep Renegade Trailhawk прийшла нова позашляхова версія Willys із червоними акцентами на бамперах та 17-дюймовими позашляховими шинами.

1,3-літровий турбомотор доповнили «м'якою» гібридною установкою, Фото: Jeep

Салон Jeep Renegade зазнав суттєвіших змін, адже там встановили нову передню панель, більший 10,4-дюймовий тачскрін із покращеною мультимедійною системою та інакші перемикачі аудіо і клімат-контролю.

У салоні замінили передню панель, Фото: Jeep

Базова комплектація кросовера розширена і тепер включає цифровий щиток приладів, двозонний клімат-контроль, камеру та бездротову зарядку для смартфонів.

Новий Jeep Renegade зберіг 1,3-літровий 176-сильний турбомотор, проте його доповнили «м'якою» гібридною установкою. Доступні версії з переднім і повним приводом, а у Willys є знижувальна передача.

Jeep Renegade Willys, Фото: Jeep

Ціна Jeep Renegade 2026 стартує з 129 990 реалів ($24 800), а варіант Willys коштує 189 490 реалів ($36 200). Тим часом в Європі та Північній Америці кросовер Jeep Renegade вже зняли з виробництва і готують наступне його покоління.

