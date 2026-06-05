Компанія Amazon запускає на склади нового робота на базі ШІ Сьогодні 22:40 — Технології&Авто

Нова версія з'явиться в Європі у першій половині 2027 року

Наступного року компанія Amazon буде використовувати новий мобільний робот на базі штучного інтелекту для своїх складів, який реагує на голосові команди і самостійно опрацьовує оптимальну логістику.

Про це пише Reuters.

Amazon інвестує 10 млрд євро у розвиток логістики

Робота Proteus створено в рамках інвестиційної програми на суму 10 млрд євро (11,6 млрд доларів) у розвиток європейської логістичної мережі компанії. Гігант електронної комерції з Сіетла використовуватиме його для того, щоб пришвидшити доставку.

Нова версія, яка з’явиться в Європі у першій половині 2027 року, здатна працювати на складах і знаменує собою зміну у взаємодії працівників із роботами.

«Ви кажете йому, що потрібно зробити. А він сам визначає пріоритети, маршрут і терміни», — зазначив Скотт Дрессер, віцепрезидент Amazon Robotics.

Компанія представила нові роботизовані системи

Amazon також продемонструвала STARK — робототехнічну систему для обробки контейнерів, яка вперше була випробувана в Барселоні і яку планується впровадити на 15 європейських об’єктах до 2027 року, а також Vulcan — свого першого робота, який відчуває дотики.

Amazon заявила, що цього року запустить понад 25 пунктів доставки «майже в той самий день» по всій Європі, зокрема у Великій Британії та Німеччині. Amazon Now, її надшвидка служба доставки товарів першої необхідності, розшириться на Манчестер і Бірмінгем у Великій Британії.

Компанія повідомила, що доставка свіжих продуктів харчування в той самий день наразі доступна у понад 2 300 містах США та деяких районах Токіо, а в найближчі місяці планується подальше розширення в Японії, Великій Британії та інших країнах.

Alexa+ з’явиться у нових країнах

Amazon також повідомила, що Alexa+, її асистент штучного інтелекту нового покоління, буде запущений у 10 додаткових країнах у 2027 році.

У лютому Amazon прогнозувала зростання капітальних витрат на понад 50% до 200 млрд доларів цього року, приєднавшись до своїх конкурентів у гонитві за витратами на розширення інфраструктури штучного інтелекту.

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