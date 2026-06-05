Компанія Amazon запускає на склади нового робота на базі ШІ
Наступного року компанія Amazon буде використовувати новий мобільний робот на базі штучного інтелекту для своїх складів, який реагує на голосові команди і самостійно опрацьовує оптимальну логістику.
Про це пише Reuters.
Amazon інвестує 10 млрд євро у розвиток логістики
Робота Proteus створено в рамках інвестиційної програми на суму 10 млрд євро (11,6 млрд доларів) у розвиток європейської логістичної мережі компанії. Гігант електронної комерції з Сіетла використовуватиме його для того, щоб пришвидшити доставку.
Нова версія, яка з’явиться в Європі у першій половині 2027 року, здатна працювати на складах і знаменує собою зміну у взаємодії працівників із роботами.
«Ви кажете йому, що потрібно зробити. А він сам визначає пріоритети, маршрут і терміни», — зазначив Скотт Дрессер, віцепрезидент Amazon Robotics.
Компанія представила нові роботизовані системи
Amazon також продемонструвала STARK — робототехнічну систему для обробки контейнерів, яка вперше була випробувана в Барселоні і яку планується впровадити на 15 європейських об’єктах до 2027 року, а також Vulcan — свого першого робота, який відчуває дотики.
Amazon заявила, що цього року запустить понад 25 пунктів доставки «майже в той самий день» по всій Європі, зокрема у Великій Британії та Німеччині. Amazon Now, її надшвидка служба доставки товарів першої необхідності, розшириться на Манчестер і Бірмінгем у Великій Британії.
Компанія повідомила, що доставка свіжих продуктів харчування в той самий день наразі доступна у понад 2 300 містах США та деяких районах Токіо, а в найближчі місяці планується подальше розширення в Японії, Великій Британії та інших країнах.
Alexa+ з’явиться у нових країнах
Amazon також повідомила, що Alexa+, її асистент штучного інтелекту нового покоління, буде запущений у 10 додаткових країнах у 2027 році.
У лютому Amazon прогнозувала зростання капітальних витрат на понад 50% до 200 млрд доларів цього року, приєднавшись до своїх конкурентів у гонитві за витратами на розширення інфраструктури штучного інтелекту.
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