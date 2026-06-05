ШІ-бум спричинив багаторічний дефіцит чипів та «чипфляцію» — експерти Сьогодні 23:32 — Технології&Авто

Чипи

Світова пропозиція напівпровідників не зможе задовольнити попит, спричинений бумом штучного інтелекту, ще протягом кількох років.

Про це повідомив генеральний директор TSMC Сі Сі Вей на щорічних зборах акціонерів компанії в Сіньчжу (Тайвань).

За його словами, навіть запуск нових виробничих потужностей у США не дозволить повністю покрити потреби американських замовників. Водночас компанія не планує різкого підвищення цін, щоб зберегти стабільність бізнесу та довгострокові відносини з клієнтами.

TSMC підтвердила прогноз щодо зростання загального доходу більш ніж на 30% у 2026 році. Також компанія збільшить бонусні виплати співробітникам у середньому більш ніж на 30%.

Бум ШІ створює новий дефіцит

Попередження TSMC пролунало на тлі безпрецедентних витрат технологічних гігантів на інфраструктуру штучного інтелекту. За оцінками Bloomberg, лише найбільші хмарні оператори та розробники ШІ можуть витратити близько $725 млрд на відповідну інфраструктуру вже цього року.

Компанія активно розширює виробництво за межами Тайваню. Раніше стало відомо, що в рамках американсько-тайванської угоди TSMC розглядає будівництво щонайменше чотирьох додаткових заводів у США понад шість уже запланованих обʼєктів. Сукупний обсяг інвестицій може перевищити $265 млрд.

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Проблема нестачі потужностей виходить далеко за межі дата-центрів. Аналітики Morgan Stanley попередили про поширення явища, яке вони назвали «чипфляцією» — інфляції, спричиненої подорожчанням мікросхем.

Згідно зі звітом банку, ціни на чипи памʼяті за останній рік зросли в шість разів. Виробники віддають перевагу дорожчим рішенням для ШІ-серверів, тоді як виробники смартфонів, ПК та споживчої електроніки стикаються з дефіцитом компонентів.

«Те, що починалося як вузьке місце в інфраструктурі ШІ, тепер поширюється на маржу виробників обладнання, доступність пристроїв, витрати на хмарні сервіси, інфляцію та економічну політику», — зазначили аналітики Morgan Stanley.

У банку вважають, що поточний цикл може виявитися значно тривалішим за попередні, оскільки великі технологічні компанії бронюють виробничі потужності через довгострокові контракти, залишаючи традиційним покупцям дедалі менше доступних ресурсів.

На цьому тлі деякі виробники вже почали підвищувати ціни. За даними Morgan Stanley, додаткові витрати через подорожчання чипів уже визнають Microsoft, Sony та інші великі компанії.

Геополітика загострює боротьбу за чипи

Паралельно посилюється напруга навколо американських обмежень на постачання передових технологій до Китаю.

Генеральний директор Arm Рене Хаас заявив , що обмежити експорт процесорів загального призначення для ШІ значно складніше, ніж спеціалізованих прискорювачів.

«Їм довелося б обмежити буквально все», — сказав він, коментуючи потенційні нові експортні заборони США.

Хаас також повторив свою попередню позицію про те, що надмірний експортний контроль може уповільнити технологічний прогрес і негативно вплинути на бізнес.

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