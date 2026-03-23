Як зекономити пальне під час енергокризи — поради від Міжнародного енергетичного агентства
Міжнародне енергетичне агентство запропонувало перелік кроків для скорочення споживання пального, які можуть застосувати уряди, бізнес і домогосподарства.
Як відомо, через війну на Близькому Сході світ зіткнувся з одним із найбільших порушень у постачаннях нафти. Обмеження транзиту через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% глобального споживання, призвело до зростання цін на нафту та нафтопродукти.
У публікації МЕА йдеться про швидкі рішення, що допоможуть зменшити тиск на ціни та пом’якшити економічні наслідки перебоїв на нафтових ринках через війну на Близькому Сході.
Як скоротити споживання пального у сфері транспорту
Автомобільний транспорт формує близько 45% світового попиту на нафту, тому саме тут можливий найбільш швидкий ефект.
Основні рекомендації:
- працювати з дому, де це можливо, щоб зменшити кількість поїздок;
- знизити швидкість на дорогах щонайменше на 10 км/год — це напряму скорочує витрати пального;
- активніше користуватися громадським транспортом замість приватних авто;
- впроваджувати обмеження на використання авто в містах (наприклад, за номерними знаками);
- розвивати карпулінг і практику спільних поїздок;
- застосовувати економне водіння та краще техобслуговування транспорту.
Окремо підкреслюється важливість оптимізації вантажних перевезень — ефективні маршрути й завантаження можуть суттєво знизити споживання дизеля.
Поради побутовим користувачам та бізнесу
МЕА також радить скорочувати використання пального в інших сферах:
- відмовлятися від авіаперельотів, якщо є альтернативи (поїзди, онлайн-зустрічі);
- переходити на альтернативні способи приготування їжі, зокрема електричні.
Такі кроки допоможуть зменшити тиск на найбільш дефіцитні види палива — реактивне паливо та ЗНГ.
Промисловість може швидко вплинути на ситуацію через:
- перехід на альтернативну сировину там, де це можливо;
- підвищення енергоефективності виробництва;
- короткострокові технічні покращення та оптимізацію процесів.
Це дозволяє вивільнити дефіцитні ресурси для критично важливих потреб.
Що можуть зробити уряди
Держави відіграють ключову роль у впровадженні змін. Як приклад, вони можуть вдаватися до таких заходів, як:
- запровадження регуляторних обмежень (швидкість, доступ авто до міст);
- стимулювання до використання громадського транспорту і дистанційної роботи;
- адресна підтримка найбільш вразливим споживачам.
МЕА наголошує: точкові заходи ефективніші за масові субсидії, які створюють додаткове навантаження на бюджети.
Чому це важливо
У МЕА кажуть, що заходи зі скорочення попиту не здатні повністю компенсувати дефіцит нафти, але вони можуть знизити витрати для споживачів, зменшити напругу на ринках, а також забезпечити стабільність постачання до відновлення нормальних потоків.
У нинішніх умовах саме швидкі зміни в поведінці — від водіння до споживання — стають одним із найефективніших інструментів реагування на енергетичну кризу, зазначають фахівці.
