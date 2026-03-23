Як зекономити пальне під час енергокризи — поради від Міжнародного енергетичного агентства

Міжнародне енергетичне агентство запропонувало перелік кроків для скорочення споживання пального, які можуть застосувати уряди, бізнес і домогосподарства.
Як відомо, через війну на Близькому Сході світ зіткнувся з одним із найбільших порушень у постачаннях нафти. Обмеження транзиту через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% глобального споживання, призвело до зростання цін на нафту та нафтопродукти.
У публікації МЕА йдеться про швидкі рішення, що допоможуть зменшити тиск на ціни та пом’якшити економічні наслідки перебоїв на нафтових ринках через війну на Близькому Сході.

Як скоротити споживання пального у сфері транспорту

Автомобільний транспорт формує близько 45% світового попиту на нафту, тому саме тут можливий найбільш швидкий ефект.
Основні рекомендації:
  • працювати з дому, де це можливо, щоб зменшити кількість поїздок;
  • знизити швидкість на дорогах щонайменше на 10 км/год — це напряму скорочує витрати пального;
  • активніше користуватися громадським транспортом замість приватних авто;
  • впроваджувати обмеження на використання авто в містах (наприклад, за номерними знаками);
  • розвивати карпулінг і практику спільних поїздок;
  • застосовувати економне водіння та краще техобслуговування транспорту.
Окремо підкреслюється важливість оптимізації вантажних перевезень — ефективні маршрути й завантаження можуть суттєво знизити споживання дизеля.

Поради побутовим користувачам та бізнесу

МЕА також радить скорочувати використання пального в інших сферах:
  • відмовлятися від авіаперельотів, якщо є альтернативи (поїзди, онлайн-зустрічі);
  • переходити на альтернативні способи приготування їжі, зокрема електричні.
Такі кроки допоможуть зменшити тиск на найбільш дефіцитні види палива — реактивне паливо та ЗНГ.
Промисловість може швидко вплинути на ситуацію через:
  • перехід на альтернативну сировину там, де це можливо;
  • підвищення енергоефективності виробництва;
  • короткострокові технічні покращення та оптимізацію процесів.
Це дозволяє вивільнити дефіцитні ресурси для критично важливих потреб.

Що можуть зробити уряди

Держави відіграють ключову роль у впровадженні змін. Як приклад, вони можуть вдаватися до таких заходів, як:
  • запровадження регуляторних обмежень (швидкість, доступ авто до міст);
  • стимулювання до використання громадського транспорту і дистанційної роботи;
  • адресна підтримка найбільш вразливим споживачам.
МЕА наголошує: точкові заходи ефективніші за масові субсидії, які створюють додаткове навантаження на бюджети.
Чому це важливо

У МЕА кажуть, що заходи зі скорочення попиту не здатні повністю компенсувати дефіцит нафти, але вони можуть знизити витрати для споживачів, зменшити напругу на ринках, а також забезпечити стабільність постачання до відновлення нормальних потоків.
У нинішніх умовах саме швидкі зміни в поведінці — від водіння до споживання — стають одним із найефективніших інструментів реагування на енергетичну кризу, зазначають фахівці.
За матеріалами:
Економічна Правда
