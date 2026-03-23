Як зекономити пальне під час енергокризи — поради від Міжнародного енергетичного агентства Сьогодні 09:33 — Енергетика

Паливо

Міжнародне енергетичне агентство запропонувало перелік кроків для скорочення споживання пального, які можуть застосувати уряди, бізнес і домогосподарства.

Як відомо, через війну на Близькому Сході світ зіткнувся з одним із найбільших порушень у постачаннях нафти. Обмеження транзиту через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% глобального споживання, призвело до зростання цін на нафту та нафтопродукти.

У публікації МЕА йдеться про швидкі рішення, що допоможуть зменшити тиск на ціни та пом’якшити економічні наслідки перебоїв на нафтових ринках через війну на Близькому Сході.

Як скоротити споживання пального у сфері транспорту

Автомобільний транспорт формує близько 45% світового попиту на нафту, тому саме тут можливий найбільш швидкий ефект.

Читайте також Чи вистачає бензину і дизелю на українських АЗС

Основні рекомендації:

працювати з дому, де це можливо, щоб зменшити кількість поїздок;

знизити швидкість на дорогах щонайменше на 10 км/год — це напряму скорочує витрати пального;

активніше користуватися громадським транспортом замість приватних авто;

впроваджувати обмеження на використання авто в містах (наприклад, за номерними знаками);

розвивати карпулінг і практику спільних поїздок;

застосовувати економне водіння та краще техобслуговування транспорту.

Окремо підкреслюється важливість оптимізації вантажних перевезень — ефективні маршрути й завантаження можуть суттєво знизити споживання дизеля.

Поради побутовим користувачам та бізнесу

МЕА також радить скорочувати використання пального в інших сферах:

відмовлятися від авіаперельотів, якщо є альтернативи (поїзди, онлайн-зустрічі);

переходити на альтернативні способи приготування їжі, зокрема електричні.

Такі кроки допоможуть зменшити тиск на найбільш дефіцитні види палива — реактивне паливо та ЗНГ.

Читайте також Не Ормузька протока: альтернативний маршрут для нафти має низку проблем

Промисловість може швидко вплинути на ситуацію через:

перехід на альтернативну сировину там, де це можливо;

підвищення енергоефективності виробництва;

короткострокові технічні покращення та оптимізацію процесів.

Це дозволяє вивільнити дефіцитні ресурси для критично важливих потреб.

Що можуть зробити уряди

Держави відіграють ключову роль у впровадженні змін. Як приклад, вони можуть вдаватися до таких заходів, як:

запровадження регуляторних обмежень (швидкість, доступ авто до міст);

стимулювання до використання громадського транспорту і дистанційної роботи;

адресна підтримка найбільш вразливим споживачам.

МЕА наголошує: точкові заходи ефективніші за масові субсидії, які створюють додаткове навантаження на бюджети.

Чому це важливо

У МЕА кажуть, що заходи зі скорочення попиту не здатні повністю компенсувати дефіцит нафти, але вони можуть знизити витрати для споживачів, зменшити напругу на ринках, а також забезпечити стабільність постачання до відновлення нормальних потоків.

У нинішніх умовах саме швидкі зміни в поведінці — від водіння до споживання — стають одним із найефективніших інструментів реагування на енергетичну кризу, зазначають фахівці.

