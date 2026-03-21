Хто найбільше купує нафту у світі: рейтинг країн (інфографіка)

Найбільші у світі імпортери нафти, Інфографіка: Слово і діло

Основними країнами-імпортерами нафти, що забезпечують світовий попит на сировину, залишаються Китай, США та Індія. Торік КНР придбала 23% «чорного золота» від всього світового імпорту. Також до першої п’ятірки найбільших покупців входять Японія та Південна Корея.

Детальніше про найбільших імпортерів нафти у світі та їхню частку на глобальному ринку з 2021 по 2025 рік розповідає «Слово і діло».

Найбільші у світі імпортери нафти

Китай вже не перший рік залишається головним покупцем нафти у світі. У 2021 році країні закупила 22,8% нафти від всього світового імпорту, у 2022-му — 21,2%, у 2023 — 23,3%, у 2024 — 22,3%. Торік КНР знову повернулася до показника 23%.

На другому місці за обсягами світового імпорту США. Попри ще передвиборчу обіцянку Дональда Трампа «визволити американські енергоносії та випустити на ринок величезні запаси чорного золота», які є у США, імпорт нафти з 2021 по 2024 рік суттєво не зменшився, залишаючи на рівні від 12,3% до 12,8%. А за підсумками 2025 року закупівлі нафти Штатами навіть зросли до 14%.

Індія за останні п’ять років імпортувала приблизно однакові обсяги сирої нафти — на рівні 10% до 11%.

На п’ятому і шостому місцях за обсягами імпорту нафти залишаються Південна Корея і Японія. У 2025 році обидві країни закупили 6% від світового обсягу імпорту.

Серед європейських країн найбільше нафти до 2024 року імпортували Нідерланди (від 4,2% до 4,9%), а у 2025 році лідерство перехопила Німеччина — 4%.

Протягом п’яти років зменшила обсяги імпорту Італія (з 3,5% у 2021-му до 2% у 2025 році) і, навпаки, наростили обсяги закупівель Іспанія (з 2,6% у 2021-му до 3% у 2025 році).

Велика Британія замикала десятку країн-лідерів за обсягами закупівель у 2023 році — 2,4%, у 2024 році на десятому місці був Таїланд, а у 2025-му — Нідерланди (2%).

Слово і Діло

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.