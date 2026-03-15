0 800 307 555
укр
Трамп відповів, коли відновить нафтові санкції проти рф

Енергетика
48
Дональд Трамп
Дональд Трамп обіцяє відновити нафтові санкції проти росії, якщо на енергетичному ринку пройде криза і ціни стабілізуються.
Про це повідомляє NBC News.
Американський лідер на запитання про його рішення тимчасово скасувати деякі санкції проти рф (що стосуються нафти) відповів:
«Я хочу, щоб у світі була нафта. Я хочу мати нафту», — сказав він.
Трамп додав, що санкції, які були введені проти москви після вторгнення рф в Україну, «повернуться, щойно криза закінчиться».
Президента США також запитали про критику з боку деяких іноземних лідерів щодо скасування санкцій, він не відповів однозначно, а спрямував свій гнів на українського президента Володимира Зеленського, заявивши:
«Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо путін готовий укласти угоду», — сказав Трамп.

Що передувало

Раніше Finance.ua писав, що Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє продаж російської сирої нафти та нафтопродуктів, уже завантажених на судна.
Рішення пояснюють спробою розширити охоплення постачань та стабілізувати світові ціни на нафту на тлі подій на Близькому Сході.
Ліцензія надає тимчасовий дозвіл країнам купувати російську нафту, яка нині «застрягла в морі». Дозвіл діятиме від 12 березня до 11 квітня.
Володимир Зеленський заявив, часткове послаблення санкцій США щодо російської нафти, яка перебуває на танкерах у морі, може дозволити росії отримати до 10 млрд доларів додаткових доходів для продовження війни.
За матеріалами:
РБК-Україна
СШАНафта
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems