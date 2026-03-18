Не Ормузька протока: альтернативний маршрут для нафти має низку проблем
Перекрита Ормузька протока змушує шукати альтернативні шляхи для постачання нафти, однак повноцінної заміни цьому маршруту поки що немає. Саудівська Аравія пропонує транспортування через порт Янбу в Червоному морі, але цей варіант має суттєві обмеження.
Що про це відомо
За даними Antena 3 CNN, покупці, які обирають цей маршрут, отримують лише частину запланованих місячних обсягів. Причина — обмежена пропускна здатність трубопроводу, яким нафта доставляється до порту.
Йдеться про трубопровід довжиною близько 1 200 кілометрів. Його можливості значно менші, ніж обсяги транспортування через Ормузьку протоку, тому повністю компенсувати втрати він не може.
Додаткові складнощі створює і логістика. Шлях із Червоного моря до азійських ринків довший, адже суднам доводиться огинати Аравійський півострів. Це збільшує як час доставки, так і її вартість.
Зазвичай Саудівська Аравія продає нафту за довгостроковими контрактами, причому основні поставки спрямовані до Азії. Водночас деякі європейські нафтопереробні заводи вже повідомляють, що отримують менші обсяги, ніж передбачено угодами.
Також за темою
Шрі-Ланка вводить 4-денний робочий тиждень через дефіцит пального
Гривня зміцнює позиції: чого очікувати далі
Статус UKR і карта CUKR: що врахують для резидентства ЄС
Скільки витрачають українці на домашніх улюбленців (інфографіка)
В Києві зведуть парковий міст за грантові кошти Вільнюса (фото, місце)