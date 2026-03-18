Не Ормузька протока: альтернативний маршрут для нафти має низку проблем Сьогодні 20:33

Нафтовий танкер у морі

Перекрита Ормузька протока змушує шукати альтернативні шляхи для постачання нафти, однак повноцінної заміни цьому маршруту поки що немає. Саудівська Аравія пропонує транспортування через порт Янбу в Червоному морі, але цей варіант має суттєві обмеження.

Що про це відомо

За даними Antena 3 CNN , покупці, які обирають цей маршрут, отримують лише частину запланованих місячних обсягів. Причина — обмежена пропускна здатність трубопроводу, яким нафта доставляється до порту.

Йдеться про трубопровід довжиною близько 1 200 кілометрів. Його можливості значно менші, ніж обсяги транспортування через Ормузьку протоку, тому повністю компенсувати втрати він не може.

Додаткові складнощі створює і логістика. Шлях із Червоного моря до азійських ринків довший, адже суднам доводиться огинати Аравійський півострів. Це збільшує як час доставки, так і її вартість.

Зазвичай Саудівська Аравія продає нафту за довгостроковими контрактами, причому основні поставки спрямовані до Азії. Водночас деякі європейські нафтопереробні заводи вже повідомляють, що отримують менші обсяги, ніж передбачено угодами.

