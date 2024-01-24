В Україні працюють над реформою податкової системи: що зміниться для бізнесу — Finance.ua

В Україні працюють над реформою податкової системи: що зміниться для бізнесу Сьогодні 17:01 — Казна та Політика

В Україні працюють над реформою податкової системи: що зміниться для бізнесу

В Україні хочуть реформувати податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Про це сказав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він пояснив, що систему єдиного податку потрібно оновити, оскільки вона не підтримує бізнес, а навпаки — дає змогу підприємцям ухилятися від оподаткування. Чинні ліміти, затверджені на сьогоднішній день у законодавстві для фізосіб-підприємців, є сенс збільшувати, проте в сукупності з системою єдиного податку.

Які саме відбудуться зміни і коли їх почнуть впроваджувати, Гетманцев не повідомив. Очікується, що за основу буде взято польську систему, а всі будуть переведені на звичайну систему оподаткування протягом трьох років після скасування воєнного стану в Україні.

Читайте також Податки в Україні: коли очікувати змін та що готують для ФОПів та самозайнятих

Голова податкового комітету зазначив, що всі ці умови прописані в Нацстратегії доходів, яку Кабмін затвердив наприкінці 2023 року.

«Там більший ліміт — 2 млн євро (близько 81,5 млн грн). Але й різні ставки оподаткування: передбачається одна група для платників єдиного податку, а не три. А також різні ставки оподаткування — залежно від здійснюваної діяльності», — розповів нардеп.

Читайте також Який бізнес перевірятимуть податківці у 2024-му

При цьому Міністерство фінансів пропонує скасувати реєстрацію ФОПів. Поки що фінального рішення немає, його напрацюють у межах дискусій, однак від загального підходу не відмовляться.

Раніше Гетманцев вже повідомляв , що Національна стратегію доходів до 2030 року, підготовлена Мінфіном, є планом реформування фіскальної системи до закінчення вказаного десятиліття. Частина змін стосується податкової політики, а частина — адміністративних органів.

Довідка Finance.ua:

оскільки в Україні з 1 січня мінімальна зарплата збільшилася до 7 100 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб до 3 028 гривень, то й ліміти доходів фізичних осіб-підприємців теж змінилися;

так, максимально допустимий дохід для підприємців розраховується на основі мінімальної заробітної плати. Тож у 2024 році сума доходу для підприємців не повинна перевищувати такі значення на місяць: 1 185 700 грн — для першої групи; 5 921 400 грн — для другої групи; 8 285 700 грн — для третьої групи.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.