Який бізнес перевірятимуть податківці у 2024-му — Finance.ua

Який бізнес перевірятимуть податківці у 2024-му Сьогодні 16:48 — Казна та Політика

Який бізнес перевірятимуть податківці у 2024-му

Державна податкова служба України опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік. Загалом податківці запланували провести понад 3 тисячі планових перевірок.

Про це повідомляє YouControl.

Податкові перевірки у 2024 році: що зміниться для бізнесу

У 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки. Серед них перевірки 2172 платників податків — юридичних осіб і фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів. А також перевірки 156 платників податків — юросіб з питань правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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Щодо ФОПІв, то чиновників з Державної податкової служби (ДПС) зацікавила діяльність 914 фізичних осіб-підприємців у 2024 році.

«Найспекотніші» місяці

Протягом 2024 року ДПС щомісяця планує в середньому перевіряти від 100 до 200 юридичних осіб. Найменше стартів перевірок буде у січні — 105. Але вже з весни почнеться зростання: так, у березні-травні заплановано найбільшу кількість, понад 200 перевірок юросіб щомісяця.

З точки зору регіонального розподілу найвища концентрація планових податкових перевірок юридичних осіб зафіксована у Києві — 604, що складає 26% від загальної кількості запланованих перевірок компаній. А також серед компаній основних економічно-активних регіонів: Дніпропетровської (204), Львівської (156), Вінницької (140) та Київської (132) областей.

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Планові податкові перевірки для ФОПів загалом рівномірно розподілені впродовж року: щомісяця ДПС планує опрацьовувати до 100 ФОПів. Найбільше перевірок фізичних осіб-підприємців припадає на осінній період: вересень — 96, жовтень — 94, листопад — 92. А найменша інтенсивність передбачена на січень-лютий.

Якому бізнесу підготуватися до перевірок

Найбільше перевірок (297) припадає на підприємства агросектору (вирощування зернових) та гуртову торгівлю паливом (113).

Зацікавлені податківці й в посиленому контролі за неспеціалізованою гуртовою торгівлею, будівництвом житлових і нежитлових будівель, вантажним автомобільним транспортом, роздрібною торгівлею (зокрема, пальним, харчовими продуктами), наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. А також під пильним контролем торговці деревиною і будівельними матеріалами та виробники електроенергії.

Довідка Finance.ua:

закон від 09.11.2023 № 3453-IX скасував мораторій на податкові перевірки, однак все ж залишились певні виключення, зокрема для документальних перевірок платників податків, які знаходяться на територіях, де ведуться бойові дії, та тимчасово окупованих територіях.

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