Де підприємці можуть скаржитися на безпідставні перевірки органів ДПС — Finance.ua

Де підприємці можуть скаржитися на безпідставні перевірки органів ДПС Сьогодні 15:13 — Особисті фінанси

Де підприємці можуть скаржитися на безпідставні перевірки органів ДПС

Платники податків отримали нову можливість подати скрагу щодо проведення податкових перевірок, якщо, на їх думку, дії податківців мають ознаки порушення.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України (ДПСУ).

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«Відтепер у будь-який час доби, 24/7 та в будь-якому місці можна повідомити про можливі безпідставні контрольно-перевірочні заходи територіальними органами ДПС під час проведення податкових перевірок. Зробити це можна за допомогою чат-бота SKARGA KPR DPS», — йдеться у повідомленні.

Як це зробити

Для подання скарги онлайн потрібно чітко та правильно заповнити такі поля:

назва Головного управління ДПС, яким проводиться перевірка;

код ЄДРПОУ платника податків, щодо якого здійснюються контрольно-перевірочні заходи;

адреса ГО, за якою проводяться контрольно-перевірочні заходи;

тип перевірки;

інформаційні дані про наказ на проведення перевірки;

прізвище, ім'я та по батькові працівників територіального органу ДПС, які беруть участь у проведенні перевірки;

інформаційні дані про матеріали перевірки;

суть порушення, на думку заявника, щодо організації контрольно-перевірочних заходів;

контактні дані заявника.

У відомстві зазначили, що інформація щодо можливих порушень організації контрольно-перевірочних заходів територіальними органами ДПС невідкладно отримує відповідну реакцію податкових органів шляхом дослідження зазначених питань у скарзі.

Довідка Finance.ua:

депутати не підтримали постанови, які блокували законопроєкт про повернення податкових перевірок. Відповідно, перевірки щодо ризикових підприємств будуть відновлені з 1 грудня 2023 року;

податкові перевірки не торкнуться як фізичних осіб — підприємців (ФОП) першої та другої груп, так і підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях, де точаться бої. Для таких платників зберігається дія мораторію на перевірки до грудня 2024 року;



за словами голови АМКУ, антимонопольний комітет буде повідомляти бізнесу про проведення перевірки, цей процес не буде схожим на слідчі дії.



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