Новий голова АМКУ розповів, як перевірятимуть бізнес — Finance.ua

Новий голова АМКУ розповів, як перевірятимуть бізнес Вчора 15:45 — Казна та Політика

Новий голова АМКУ розповів, як перевірятимуть бізнес

Антимонопольний комітет буде повідомляти бізнесу про проведення перевірки, цей процес не буде схожим на слідчі дії.

Про це в інтервʼю Forbes сказав новопризначений голова АМКУ Павло Кириленко, коментуючи законодавчі розширення функцій Комітету.

Кириленко пояснив, що є випадки, коли бізнес намагається приховати певну інформацію про бенефіціарів, походження коштів або надає її не в повному обсязі. За його словами, особливо це стосується великого бізнесу, який «може залучити фахових юристів, які розуміють, як сформулювати відповідь, щоб затягнути процес».

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Перевірки з виїздом до суб'єкта господарювання можуть проводитися у випадку, якщо АМКУ не зможе отримати інформацію іншим чином, зазначив Кириленко.

Він зазначив, що цей процес не буде схожий на слідчі дії. Цим будуть займатися працівники структурних підрозділів Антимонопольного комітету. Алгоритм роботи ще формується.

За словами Кириленка, бізнесу будуть повідомляти про проведення перевірки після дозволу суду на її проведення.

Працівники АМКУ мають безперешкодно заходити у приміщення та можуть вилучати необхідні документи, електронні носії та за потреби опломбовувати приміщення, в якому проводилася перевірка.

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«Не йдеться про середній чи малий бізнес. Така дія може бути необхідна під час розгляду справ великих промислових груп», — додав Кириленко.

Нагадаємо, у серпні цього року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України».

Цей закон, зокрема, передбачає, що на підставі судового рішення господарського суду АМКУ під час проведення перевірок зможе отримувати безперешкодний доступ до приміщень підприємств, установ та організацій, до місць зберігання інформації, що перебуває у володінні та/або користуванні субʼєктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування (комп'ютерів, серверів, сейфів тощо).

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АМКУ також дозволили копіювати інформацію, накладати арешт або вилучати предмети чи інші носії інформації, документи, у тому числі їх оригінали, опломбовувати (опечатувати) приміщення.

Водночас при підготовці законопроєкту до другого читання депутати вилучили деякі норми. Зокрема, щодо права АМКУ на підставі рішення госпсуду перевіряти місця проживання та інші володіння фізосіб, ця норма залишається лише для юросіб.

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